Болезни системы кровообращения – лидеры всех причин смерти

О том, как обезопасить себя от болезней системы кровообращения, рассказывает главный врач УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Жанна ЕВТУХОВА.





– Жанна Владимировна, болезням системы кровообращения всегда уделялось пристальное внимание. С чем это связано?

– Дело в том, что они занимают первое место среди всех причин смертей. На их долю приходится от 50 до 60% всех умерших. Ведущее место здесь занимают ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, которые чаще всего сочетаются.

– Какое давление можно считать повышенным?

– По рекомендации комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения и Международного общества по гипертонии нормальным считается давление ниже 130/85 мм. рт. ст. Артериальную гипертензию диагностируют при устойчивом повышении артериального давления до 140/90 мм. рт. ст. и выше.

– Многие ошибочно полагают, что повышенное артериальное давление не таит в себе опасности. Так ли это?

– Около 50% лиц, страдающих артериальной гипертензией, практически не ощущают никаких неудовлетворительных симптомов, попросту говоря, не чувствуют повышения давления. Повышенное артериальное давление создает нагрузку на сердце и сосуды, особенно если имеются признаки атеросклероза. Сосуды теряют эластичность, не держат давление, становятся ломкими. В результате в несколько раз возрастает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, поражения почек и т.д.

– Нужно ли в обязательном порядке лечить повышенное артериальное давление и каковы основные способы лечения?

– Существуют немедикаментозные методы коррекции артериального давления, особенно при 1-2 стадии гипертензии: это нормализация веса тела, физическая тренировка, уменьшение потребления соли и отказ от алкоголя. Однако мало кто на самом деле внедряет данные мероприятия в свою жизнь. Снижение давления с помощью медикаментозных мероприятий заметно уменьшает частоту возникновения всех вышеперечисленных осложнений. Но, согласно проведенному в 2016 году в нашей стране исследованию, около 60% людей, которым необходимо ежедневно принимать лекарственные препараты, этого не делают, что приводит ко всему сказанному ранее. А самый печальный исход – смерть. К сожалению, среди причин смерти трудоспособного населения также превалируют болезни системы кровообращения, чаще всего умирают мужчины в возрасте 40-60 лет.

– Что необходимо делать, чтобы избежать этого?

– В первую очередь, пройти обследование, чтобы устранить имеющиеся факторы риска. Если заболевание уже имеется, то не пренебрегать советами врача и обязательно принимать лекарственные препараты. После того, как вы добились желаемого эффекта и давление снизилось, необходимо постоянно контролировать его и не отменять прием препаратов. К сожалению, нет каких-либо четких внешних признаков, по которым вы бы могли понять, что давление снова повышается. Поэтому настоятельно рекомендую регулярно измерять артериальное давление дома и посещать врача хотя бы 2 раза в год для контроля общего состояния и эффективности проводимой терапии. Важно знать, что даже небольшие коррективы, внесенные в ваш образ жизни, могут замедлить старение сердца. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни. Помните об этом и будьте здоровы!

Марина ЛУСЕВИЧ.

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