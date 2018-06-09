Ученые признали одиночество главным врагом сердца и сосудов

«Каждый год число одиноких людей на Земле бьет новые рекорды. Наши коллеги давно заметили, что одиночество и социальная изоляция статистически связаны с повышенными шансами умереть от инсульта или коронарной болезни сердца. Мы проверили, характерно ли это для других проблем с сердцем и сосудами», – заявила Анна ВИНГААРД из Университета Копенгагена (Дания).

Ученые уже давно изучают влияние различных социальных аспектов на продолжительность жизни. Под пристальным вниманием такие факторы, как отсутствие семьи, детей и родственников. Последние наблюдения показали, что одиночество негативно влияет на здоровье человека, особенно на сердце и сосуды. Часто одинокие умирают гораздо раньше, чем их семейные сверстники. В первую очередь из-за большей подверженности инсультам и инфарктам.

Исследователи отметили, что одиночество в равной степени опасно для мужчин и женщин. Вероятность преждевременной смерти у одиноких людей обоих полов выше почти в два раза. Это связано с тем, что они редко ведут здоровый образ жизни, не занимаются спортом и забывают принимать прописанные лекарства.

Ранее ученые выяснили, что одиночество приводит к смерти чаще, чем ожирение и даже сердечно-сосудистые заболевания. К такому выводу медики пришли после двух сотен исследований.