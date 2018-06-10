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Война жиров. Почему все ополчились против майонеза и чипсов

11.06.2018 11:41 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Война жиров. Почему все ополчились против майонеза и чипсов
Срок победы - 2023 год. © / Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны полностью отказаться от трансжиров промышленного производства к 2023 году. По данным организации, ежегодно от них умирают 500 000 человек в мире.

Если США и ряд стран Западной Европы стремятся отказаться от этих особо опасных жиров, то у нас их продолжают использовать. Если не в отечественных продуктах, то в импортных поставках они присутствуют в немалых количествах.

У нас нет маркировки, предупреждающей о содержании трансжиров в продукте, нет и «народных» методов их выявления - это возможно сделать только в сертифицированной лаборатории.

Война жиров. Почему все ополчились против майонеза и чипсов
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Жиртрест, который лопнул

Промышленные трансжиры образуются при гидрогенизации. Это процесс, при котором из жидкого растительного масла получают твердое. Многие маргарины и кулинарные масла, хлеб, выпечка, кондитерские изделия, почти все полуфабрикаты и огромное количество других продуктов содержат трансжиры.

Особенно популярными они стали в 1950-1970-е годы, когда маргарин рекламировали как полезную замену сливочному маслу и другим животным жирам, которые называли вредными. Но этот жирный «пузырь» лопнул в 1990-е годы, когда однозначно доказали вред трансжиров. Питание с высоким содержанием этих веществ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а смертность - на 28%. При отказе от них риск существенно снижается. Это наглядно подтвердилось в Дании, первой стране, где в 2003 году законодательно ограничили потребление трансжиров промышленного производства. Потом их запретили в США и семи странах Западной Европы.

Но производители трансжиров продолжают защищать свои позиции, бросая тень на так называемые природные трансжиры естественного происхождения, утверждая, что они тоже вредны. Они есть в мясе и молоке коров, коз, овец и прочих жвачных животных. На самом деле это совсем другие трансжиры, в их основе лежат иные жирные кислоты.

Война жиров. Почему все ополчились против майонеза и чипсов
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План борьбы

ВОЗ разработала план по отказу от промышленных трансжиров, который назвали говорящим словом Replace («замена»). Он подразумевает шесть направлений действия, зашифрованных первыми буквами этого слова, и реализовать его нужно к 2023 году. Вот основные шесть составляющих:

Review - изучение источников промышленно производимых трансжиров в рационе людей и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в политике ВОЗ;

Promote - пропаганда замены промышленных трансжиров более полезными для здоровья жирами и растительными маслами;

Legislate - законодательные действия, разработка и внедрение законов и нормативных актов, способствующих отказу от трансжиров промышленного производства;

Assess - оценка, контроль и мониторинг содержания трансжиров в пищевой продукции и их потребления населением;

Create awareness - повышение осведомленности политиков, производителей, поставщиков и населения о негативном влиянии трансжиров на здоровье;

Enforce - контроль и обеспечение соблюдения нормативных актов и инструкций, касающихся трансжиров.

А нам-то что?

С одной стороны, решения ВОЗ не являются обязательными к исполнению, это лишь рекомендации для стран, входящих в эту международную организацию. Но такие постановления реально подталкивают к решению проблемы. Они выбивают козыри из рук лоббистов и производителей трансжиров.

 
 
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У нас нет маркировки, предупреждающей о содержании трансжиров в продукте, нет и «народных» методов их выявления - это возможно сделать только в сертифицированной...
 
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