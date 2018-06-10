Война жиров. Почему все ополчились против майонеза и чипсов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны полностью отказаться от трансжиров промышленного производства к 2023 году. По данным организации, ежегодно от них умирают 500 000 человек в мире.
Если США и ряд стран Западной Европы стремятся отказаться от этих особо опасных жиров, то у нас их продолжают использовать. Если не в отечественных продуктах, то в импортных поставках они присутствуют в немалых количествах.
У нас нет маркировки, предупреждающей о содержании трансжиров в продукте, нет и «народных» методов их выявления - это возможно сделать только в сертифицированной лаборатории.
Жиртрест, который лопнул
Промышленные трансжиры образуются при гидрогенизации. Это процесс, при котором из жидкого растительного масла получают твердое. Многие маргарины и кулинарные масла, хлеб, выпечка, кондитерские изделия, почти все полуфабрикаты и огромное количество других продуктов содержат трансжиры.
Особенно популярными они стали в 1950-1970-е годы, когда маргарин рекламировали как полезную замену сливочному маслу и другим животным жирам, которые называли вредными. Но этот жирный «пузырь» лопнул в 1990-е годы, когда однозначно доказали вред трансжиров. Питание с высоким содержанием этих веществ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а смертность - на 28%. При отказе от них риск существенно снижается. Это наглядно подтвердилось в Дании, первой стране, где в 2003 году законодательно ограничили потребление трансжиров промышленного производства. Потом их запретили в США и семи странах Западной Европы.
Но производители трансжиров продолжают защищать свои позиции, бросая тень на так называемые природные трансжиры естественного происхождения, утверждая, что они тоже вредны. Они есть в мясе и молоке коров, коз, овец и прочих жвачных животных. На самом деле это совсем другие трансжиры, в их основе лежат иные жирные кислоты.
План борьбы
ВОЗ разработала план по отказу от промышленных трансжиров, который назвали говорящим словом Replace («замена»). Он подразумевает шесть направлений действия, зашифрованных первыми буквами этого слова, и реализовать его нужно к 2023 году. Вот основные шесть составляющих:
Review - изучение источников промышленно производимых трансжиров в рационе людей и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в политике ВОЗ;
Promote - пропаганда замены промышленных трансжиров более полезными для здоровья жирами и растительными маслами;
Legislate - законодательные действия, разработка и внедрение законов и нормативных актов, способствующих отказу от трансжиров промышленного производства;
Assess - оценка, контроль и мониторинг содержания трансжиров в пищевой продукции и их потребления населением;
Create awareness - повышение осведомленности политиков, производителей, поставщиков и населения о негативном влиянии трансжиров на здоровье;
Enforce - контроль и обеспечение соблюдения нормативных актов и инструкций, касающихся трансжиров.
А нам-то что?
С одной стороны, решения ВОЗ не являются обязательными к исполнению, это лишь рекомендации для стран, входящих в эту международную организацию. Но такие постановления реально подталкивают к решению проблемы. Они выбивают козыри из рук лоббистов и производителей трансжиров.