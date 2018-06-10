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В каких продуктах содержится наибольшее количество трансжиров?

11.06.2018 11:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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В каких продуктах содержится наибольшее количество трансжиров?
Все, что вкусно, почему-то неполезно. © / Фото из открытых источников

Трансжиры (или трансизомеры жирных кислот) бывают естественные и искусственные. Первые можно обнаружить в мясе, молоке и молочных продуктах. Чтобы свести к минимуму вред от них, диетологи советуют покупать продукцию со сниженной жирностью. «Трансжиров больше всего в продуктах мясной и жировой переработки. Они есть там, где присутствуют скрытые жиры в составе продукта, также это могут быть жиры, которые термически обрабатываются и сливаются в какую-то смесь, или же трансжиры продукта, который долго кипятится, например, масла. Трансжиры - это неполезные тугоплавкие жиры, которые приводят к развитию атеросклероза и отложению холестериновых бляшек в сосудах», - говорит диетолог Ольга ГРИГОРЬЯН.

В каких продуктах содержится наибольшее количество трансжиров?
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На этикетках пищевых продуктов указывается содержание жиров разных видов. Трансжиры скрываются за следующими названиями: гидрогенизированные жиры, гидрированные жиры или масла, модифицированные жиры и кулинарные жиры.

«Если на этикетке продукта в составе указаны маргарин либо модифицированные растительные жиры, то в них, естественно, присутствуют трансжиры, поскольку маргарин делается из растительного масла путем присоединения молекулы водорода, благодаря чему он становится насыщенным и твердым. Пальмовое масло тоже частично может быть гидрогенизировано и представлять собой трансжир. То есть в веществах, в которых из жидкого жира делают твердый, присутствуют трансжиры. Понятно, что во фруктовое мороженое, где не подразумевается наличие молочного жира, любые кондитерские изделия, плюшки, баранки, торты и т. д. добавляется маргарин. Искусственные трансжиры также присутствуют в зажаренных в масле продуктах, которые готовились при высокой температуре и длительном нагревании масла. Это, к примеру, чипсы, беляши, пирожки и т. д.», - говорит диетолог Елена СОЛОМАТИНА.

В каких продуктах содержится наибольшее количество трансжиров? Исключить из рациона. Что такое трансжиры и чем они опасны?

Они повсюду!

Список продуктов, в которых чаще всего содержатся трансжиры: фастфуд (наггетсы, крылышки, картофель фри и другие блюда, обжаренные во фритюре); котлеты, обжаренные на жире; чипсы; обжаренные куриные и рыбные палочки; жареные блинчики; хлеб и хлебобулочные изделия; выпечка и кондитерские изделия (печенье, пирожные и торты, сдоба); готовое слоеное тесто; сухие завтраки; крекеры; спреды, маргарины и другие виды мягких, полутвердых и твердых растительных жиров; майонезы и майонезные соусы; гидрогенизированные и переэтерифицированные рафинированные масла; мороженое; шоколадные пасты; плавленые сырки; глазированные сырки; попкорн.

 
 
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