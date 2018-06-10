Что надо знать, чтобы малыш рос здоровым. Советы родителям

Как избавить малыша от кошмаров? Как наладить детский режим сна? С какого возраста начинать прикорм? Какие опасности подстерегают ребенка дома? С какого возраста можно путешествовать с ребенком и что думают белорусские педиатры по поводу детских прививок? На конгрессе «Мама Pro» в Гомеле будущие и молодые родители смогли напрямую задать вопросы медикам.

Детский сон

Качество сна напрямую влияет практически на все аспекты жизни ребенка, начиная с его роста и веса и заканчивая успеваемостью в школе. Не удивительно, что это тема так волнует родителей. На вопросы ответила Ольга ТАРИКОВА, врач-педиатр ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», филиал №4.

- У ребенка во время сна часто дергаются веки, он ворочается, спит прерывисто. Стоит ли опасаться?

- Хороший сон необходим ребенку для полноценного физического, умственного и психологического развития. Подергивание век - это признак того, что ребенку снятся кошмары. Если ситуация повторяется с завидной регулярностью, то это повод обратиться к неврологу. Что еще должно насторожить маму и послужить поводом обратиться к врачу? Ночной энурез (у детей с 4 лет), снохождение и сноговорение.

- Уложить ребенка спать очень трудно. Стоит ли его ругать или «подкупать»?

- Ребенка ругать, конечно, не стоит: его расписание выстраивают родители, так что и вина за непослушание - на них. Установите для ребенка четко определенное время отхода ко сну, обязательно соблюдайте распорядок дня, придерживайтесь «ритуала» отхода ко сну (например, сначала ребенок купается, потом переодевается в пижаму, читает книгу и засыпает), укладывайте ребенка в кровать сонным, но еще не спящим.

- Ребенок плачет ночью, зовет маму, а если приходит папа, начинает плакать еще больше. Что делать?

- Обычно с такими вопросами к специалистам обращаются мамы в положении, ожидающие второго или третьего ребенка. Деткам кажется, что их мамы не уделяют им достаточного внимания. Тактика насильственного отлучения, мол, «привыкай», может привести к более негативной реакции. Нужно стараться уделять ребенку больше внимания, придать ему уверенность в том, что появление нового члена семьи или увеличение занятости мамы никак не скажется на их отношениях.

- Ребенок засыпает только под шум пылесоса или воды. Как его отучить?

- В животе у мамы малыш не находится в абсолютной тишине. Кроха слышит биение маминого сердца, гул движущейся по сосудам крови, движения легких при вдохе и выдохе. Этот фоновый шум звучит размеренно и постоянно, его уровень достигает 90-100 ДБ. Поэтому некоторые звуки успокаивают малыша, «возвращая» его во внутриутробное состояние. К слову, врачи не очень рекомендуют гул пылесоса, а вот природные звуки (водопад, дождь, шум улицы) - вполне. Из технических приемлемы звуки текущей воды из крана, стиральной машины, шипение радио или телевизора. Убаюкивание шумом актуально для малыша до 9-10 месяцев, потом ассоциация «шум-спокойствие-сон» постепенно исчезает.

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Блюдо дня

На вопросы ответила Татьяна САМСОНОВА, врач-педиатр-реаниматолог, зав. отделением (неонатальной) интенсивной терапии и реанимации УЗ «Витебский городской клинический родильный дом №2».

- В каком возрасте стоит начинать прикорм? Есть ли какие-то простые «маячки», которые дают понять, что время пришло?

- По правилам, не стоит начинать прикорм раньше четырех месяцев, но и затягивать позже шести месяцев не нужно. Ребенок готов, если у него угасает рефлекс «выталкивания ложки», он языком передвигает пищу вперед и назад, чтобы проглотить ее или вытолкнуть изо рта. Малыш начинает проявлять эмоциональное отношение к пище: открывает рот при приближении ложки или отворачивает голову, когда не голоден, если он уже может сидеть с поддержкой.

- Есть ли разница между введением прикорма детям на грудном и искусственном вскармливании?

- Такой разницы нет, прикорм вводится в одни сроки и по одинаковым правилам для всех. Есть только рекомендации для «первого блюда». Так, малышам с нормальным или недостаточным весом, с нормальным стулом рекомендуются каши (рис, гречка), а детям с избыточной массой и запорами - например, овощное пюре (кабачок, брокколи, цветная капуста).

Опасность для малыша

- Какие самые распространенные опасности в квартире для ребенка можно предупредить?

- Если вы убрали бутылку с моющим средством на верхнюю полку или закрыли в шкафчике, это не значит, что ребенок ее не найдет и не опрокинет на себя, - комментирует Дмитрий ЧЕСНОВ, врач-педиатр, заведующий приемным отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница». - Средство может попасть на нежную кожу ребенка, в глаза, в рот. Поэтому будет не лишним запирать такие предметы именно на ключ. Многие недооценивают опасность игрушек старших детей: пазлов, конструктора и т.д.

То же касается и велосипедов, гантелей, скакалок и другого спортивного снаряжения. Опасной может быть и мамина сумка. Маникюрные ножницы и пилки для ногтей, мелочь и даже помада - все это, оказавшись в руках у ребенка, может привести к очень печальным последствиям. Растения в горшках - это не только разбросанная ребенком земля: он может попробовать на вкус листья домашних растений, которые бывают ядовитыми. Корм для домашних питомцев и их миски обычно стоят в открытом доступе, и малыш наверняка попытается познакомиться с их содержимым.

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Сухая попка

- Есть ли какие-то «лайфхаки» при смене подгузников у малыша?

- Не все знают, что подгузник специально прессуется, чтобы занимать меньше места в упаковке, - отвечает Диана МАРДАС, врач-акушер-гинеколог, руководитель проекта «Мама Pro». - Поэтому сначала его нужно подергать и расправить. Ни в коем случае нельзя покупать подгузники, которые могут быть маловаты. Например, если ребенок весит уже 4900 граммов, то стоит покупать подгузник от 5 кг.

Менять подгузник нужно каждые 4 часа, даже если он сухой, также после того, как малыш покакал (что очевидно), или если его попа влажная при сухом подгузнике. К слову, попа должна контактировать с воздухом, поэтому врачи не рекомендуют носить подгузники постоянно. Нельзя заниматься туалетом малыша на стиральной машине, тем более оставлять его там без присмотра: падение со стиральной машины - одна из серьезных травм, с рассмотрения которой, увы, начинают лекции детские хирурги.

Прививки и аллергия

«Опытные педиатры уверены, что прививки необходимо делать всем детям обязательно, - ответила на один из самых популярных вопросов Ольга СИНИЦЫНА, врач-педиатр, заведующий ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», филиал №4. - Например, как показала практика последних месяцев, корью заболели именно непривитые дети. Благодаря соблюдению национального календаря прививок в Беларуси удалось справиться со многими грозными заболеваниями, например, с дифтерией, полиомиелитом, хотя дети в странах-соседках до сих пор им подвежены».

Комментируя вопросы об отдыхе с ребенком, Ольга БЕРЕЗКИНА, врач-аллерголог, ответила, что общепринятой нормы того, с какого возраста можно путешествовать с детьми, не существует: «Только сами родители могут оценить по характеру и темпераменту малыша, насколько сложно ему будет адаптироваться. Всем, в особенности малышам, необходимо отменить прогулки под солнцем примерно с 10.00 до 16.00, а на отдых не забудьте взять аптечку с антигистаминными препаратами, так как у ребенка, особенно до 5 лет, еще могут не быть выявлены все аллергены».

Екатерина РОМАНОВА

СПРАВКА

Цель проекта «МамаPro» - дать родителям возможность встретиться с ведущими специалистами в области материнства и детства и задать все волнующие вопросы напрямую. Следующий республиканский конгресс состоится в конце июня в Витебске. Предварительная регистрация на событие будет открыта совсем скоро.