Родить без страха. Не нужно слушать советы подружек и читать форумы

Врач акушер-гинеколог, руководитель проекта «Мама Pro» Диана МАРДАС рассказала «АиФ» о самых популярных страхах будущих мам перед рождением ребенка.

Я не успею собраться к родам и обязательно что-нибудь забуду

- Для того чтобы не упустить ничего важного, все покупки надо сделать заранее, предварительно составив список необходимого. Типичная ошибка многих будущих мам – купить все и сразу при выходе в декрет. Сегодня женщины уходят в декрет на 30-й неделе беременности. Это один из критических периодов для женского организма. Декретный отпуск необходим, чтобы будущая мама отдыхала и готовилась к важному событию – рождению ребенка. А происходит зачастую наоборот - начинаются набеги на магазины. Поэтому, не обращайте внимания на суеверия о том, что заранее ничего нельзя покупать, и спокойно приобретите все необходимое до поездки в роддом.



В Беларуси не будет внедрена система домашних родов Подробнее

Я не пойму, что это схватки, и не успею доехать до роддома

- Так думают только первородящие женщины. Схватки сложно с чем-то спутать. Важно помнить, что у реальных схваток есть важные отличительные признаки: периодичность их возникновения, нарастающая интенсивность и продолжительность. Сначала беременные ощущают дискомфорт в животе и пояснице, затем возникает тянущая боль. Постепенно (по мере нарастания) ее выраженность увеличивается, а периоды между схватками укорачиваются. Кстати, не рекомендую ехать в роддом при первых же схватках. В родильное отделение можно собираться, когда схватки станут приходить с периодичностью в 7-10 минут, особенно это актуально для первородящих.

В роддоме страшно, там все кричат, ругают женщин

- Это стереотип, который передается из поколения в поколение. Все не так. Конечно, люди – есть люди. Но каждый сотрудник родильного дома понимает, что работает в учреждении, где на свет появляются детки. Здесь совсем другая атмосфера. Важно идти в родильный дом с положительными мыслями. Вообще модель взаимоотношений между врачом и пациентом желательно выстроить пока схватки не накрыли вас с головой. Все женщины разные: кому-то стоит разъяснять каждый шаг, а кому-то нужно минимальное посвящение в детали процесса. А есть и такие, кому совсем не надо лишних слов.

Схватки это очень больно, я их не перенесу

- Если бы это было так, то у нас не было бы ни одной многодетной мамы. Конечно, если в момент, когда приближается полное раскрытие матки, спросить у любой женщины в мире: «Будете ли вы рожать еще?». Она ответит: «Нет!». Потому что схватки – это больно! Но это временное состояние. Природой так устроено: схватки то приходят, то уходят. У организма есть время отдохнуть, восстановить силы. Важно помнить: все заканчивается. Женщине надо потратить всего 6-10 часов своей жизни на рождение ребенка. И, что немаловажно, с роженицей рядом всегда есть доктора, которые помогут, подскажут, если надо, сделают обезболивание.



В Беларуси изменены подходы к ведению беременности Подробнее

У меня не хватит сил, чтобы родить ребенка

- Действительно, на роды уходит много сил. У большинства женщин к концу родов появляется ощущение, что силы на исходе… Но как только роженица оказывается на родовом кресле, на котором надо тужиться и рожать своего малыша, открывается уже не второе, а сотое дыхание. И в самый ответственный момент силы появляются. Если же что-то не получается, рядом всегда есть акушер-гинеколог с арсеналом препаратов и техник.

Если я умру во время родов

- Если появляется такой страх, а тем более неоднократно, надо обращаться за помощью к психологу. Если не хотите этого делать и желаете справиться с проблемой самостоятельно, советую честно рассказать об этом своему гинекологу, а также супругу. Не оставайтесь со своими страхами один на один! Больше думайте о приятном, планируйте, постарайтесь найти себе какое-нибудь увлечение: рисуйте, вышивайте, заведите блог и др.



Сколько часов в день беременная женщина может проводить за компьютером? Подробнее

Моего ребенка перепутают с другим

- Этого боятся не только мамы, но и папы новорожденных малышей. Когда мама впервые увидит своего ребенка и ей его положат на грудь (это обязательный момент!), будьте уверены - она уже никогда своего малыша ни с кем не перепутает. В роддомах существуют два типа маркировки новорождённых. Это бирки старого образца, они крепятся бинтиками. На этих бирках от руки написаны пол, вес, рост. Их несколько. Все сразу потерять сложно. Есть бирки в виде браслета, который застегивается на ручке у младенца. Их вообще так просто не снимешь. Так что мамы могут быть спокойны.

Так как в Беларуси невнимательный персонал, лучше рожать за границей

- Я сама рожала в Беларуси и ни капли не пожалела об этом. Я как акушер-гинеколог знала роддом изнутри, доверяла персоналу, поэтому мне было не страшно. Система акушерской помощи до определенного времени действительно была закрыта, но все постепенно меняется. Сейчас прорабатывается система дородового знакомства женщины с родильным домом, таким образом убрав необоснованные страхи. Так, в 2016 году БелМАПО запустила проект «День открытых дверей роддома». Теперь посетительницы могут познакомиться со специалистами, узнать устройство родильного дома изнутри. Такие встречи позволят снять напряжение и предупредить возможное появление конфликтных ситуаций. Женщинам демонстрируют приемное отделение, предродовые, родильный зал, родзал для партнерских родов, палаты. Такие акции уже прошли в половине столичных роддомов, а также в Могилеве, Бресте, Гродно, Гомеле. У людей кардинально меняется впечатление. Когда женщина знает, что ее ожидает, страхов становится гораздо меньше.