14 июня 2018 — всемирный день донора крови



По инициативе Всемирной организации здравоохранения, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерации организаций доноров крови и Международного общества трансфузиологов с 2005 года 192 страны мира 14 июня отмечают Всемирный День донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийско-американского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Каждая дата Всемирного праздника донора крови проходит под своим девизом. Тема кампании этого года – донорство крови как акт солидарности. Она подразумевает такие основополагающие человеческие ценности, как альтруизм, уважение, сочувствие и доброта, лежащие в основе систем добровольного безвозмездного донорства крови. Всемирная организация здравоохранения приняла лозунг «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью» для привлечения внимания к тому, что системы добровольного донорства призывают нас заботиться о других и формировать социальные связи и сплоченное сообщество.

В ходе проведения кампании следует рассказывать о людях, чья жизнь была спасена благодаря донорской крови, для того чтобы побуждать регулярных доноров продолжать сдавать кровь, а людей (особенно молодых) с хорошим здоровьем, никогда не сдававших кровь, стать донорами крови.

Цели кампании этого года:

поздравить и поблагодарить доноров крови и призвать тех, кто еще на сдавал свою кровь, стать донорами крови;

повысить осведомленность о том, что донорство крови является альтруистическим актом, обеспечивающим преимущества для всего общества, и о том, что надлежащие запасы крови могут быть обеспечены только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови;

привлечь внимание к необходимости обеспечить ориентированное на результат круглогодичное донорство крови для поддержания надлежащих запасов крови и достижения национального самообеспечения;

обратить внимание на то, что донорство крови свидетельствует об участии сообщества в функционировании системы здравоохранения и что такое участие сообщества важно для поддержания достаточных, безопасных и устойчивых запасов крови;

продвигать ценности донорства крови с тем, чтобы укреплять солидарность сообщества и социальную сплоченность и призывать людей не относиться с безразличием к другим и способствовать созданию неравнодушного сообщества;

содействовать международному сотрудничеству и обеспечивать распространение принципов добровольного безвозмездного донорства и достижение консенсуса в его отношении на основе улучшения безопасности и наличия крови в глобальных масштабах.

Организатором основного мероприятия Всемирного дня донора крови 2018 г. является Греция с помощью ее Греческого национального центра крови. Это глобальное мероприятие будет проведено в Афинах 14 июня 2018 года.

В нашей республике каждый здоровый гражданин имеет возможность приобщиться к донорскому движению. Помните, что любому человеку может понадобиться донорская кровь!

Донорское движение объединяет всех, кому небезразлична судьба людей, кто стремится спасать жизнь другим, сдавая собственную кровь, кто рассказывает о донорстве своим близким и друзьям, кто понимает, что добровольное и безвозмездное дарение крови другим – искренний гуманный поступок.

Врач-трансфузиолог (заведующий)

отделения переливания крови А.А.Тарасюк