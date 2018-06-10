С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1854 человека, в том числе за минувшие выходные дни – 21 человек





Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 15 человек (в том числе 5 детей). Больше всего случаев зарегистрировано в– здесь за выходные пострадали 15 человек (в том числе 5 детей).

В Октябрьском районе Гродно в медицинское учреждение по факту укуса клещей обратились 2 человека, в Ленинском – 3.

6 пострадавших местом укуса называли дачные участки: Сопоцкинский (1) с/с, Коптевский (3) с/с, Подлабеньский (2) с/с.

2 человека – лесной массив урочища Пышки.

1 обратившийся считает местом укуса г. Минск , еще 1 – РФ.

В Ивьевском районе в медицинском учреждении оказывалась помощь 1 ребенку (пострадал в деревне Липнишки).

В Лидском районе 1 пострадавший назвал местом укуса лесной массив деревни Белевичи.

В Новогрудском районе зафиксировано 1 обращение (местом присасывания назван Дятловский район).

В Островецком районе оказывалась помощь 1 ребенку (из частного домовладения по улице Еловой в Островце).

В Ошмянском районе зафиксирован 1 факт укуса (лесной массив деревни Коробы).

В Сморгонском районе пострадал 1 ребенок (на территории Ошмянского района).