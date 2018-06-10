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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1854 человека, в том числе за минувшие выходные дни – 21 человек
11.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 15 человек (в том числе 5 детей).
В Октябрьском районе Гродно в медицинское учреждение по факту укуса клещей обратились 2 человека, в Ленинском – 3.
6 пострадавших местом укуса называли дачные участки: Сопоцкинский (1) с/с, Коптевский (3) с/с, Подлабеньский (2) с/с.
2 человека – лесной массив урочища Пышки.
1 обратившийся считает местом укуса г. Минск, еще 1 – РФ.
В Ивьевском районе в медицинском учреждении оказывалась помощь 1 ребенку (пострадал в деревне Липнишки).
В Лидском районе 1 пострадавший назвал местом укуса лесной массив деревни Белевичи.
В Новогрудском районе зафиксировано 1 обращение (местом присасывания назван Дятловский район).
В Островецком районе оказывалась помощь 1 ребенку (из частного домовладения по улице Еловой в Островце).
В Ошмянском районе зафиксирован 1 факт укуса (лесной массив деревни Коробы).
В Сморгонском районе пострадал 1 ребенок (на территории Ошмянского района).
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1854 человека, в том числе за минувшие выходные дни – 21 человек
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 15 человек (в том числе 5 детей). В Октябрьском районе Гродно...
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