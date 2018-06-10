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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1854 человека, в том числе за минувшие выходные дни – 21 человек

11.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1854 человека, в том числе за минувшие выходные дни – 21 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 15 человек  (в том числе 5 детей). 
В Октябрьском  районе Гродно в медицинское учреждение по факту укуса клещей  обратились 2  человека, в Ленинском – 3.
6 пострадавших местом укуса называли дачные участки: Сопоцкинский (1) с/с, Коптевский (3) с/с, Подлабеньский (2) с/с. 
2 человека – лесной массив урочища Пышки.
1 обратившийся считает местом укуса г. Минск, еще 1 – РФ.
 
В Ивьевском районе в медицинском учреждении оказывалась помощь 1 ребенку (пострадал в деревне Липнишки).
 
В Лидском районе 1 пострадавший назвал местом укуса лесной массив деревни Белевичи.
 
В Новогрудском районе зафиксировано 1 обращение (местом присасывания назван Дятловский район).
 
В Островецком районе оказывалась помощь 1 ребенку (из частного домовладения по улице Еловой в Островце). 
 
В Ошмянском районе зафиксирован 1 факт укуса (лесной массив деревни Коробы).
 
В Сморгонском районе пострадал 1 ребенок (на территории Ошмянского района). 
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 15 человек  (в том числе 5 детей).  В Октябрьском  районе Гродно...
 
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