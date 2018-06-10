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Волонтеры международного фонда больничных клоунов проведут мастер-классы в Беларуси
11.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Волонтеры международного благотворительного фонда Red Noses Clowndoctors International с благотворительной миссией прибудут в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста.
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Волонтеры международного благотворительного фонда Red Noses Clowndoctors International с благотворительной миссией прибудут в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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