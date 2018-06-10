ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтеры международного фонда больничных клоунов проведут мастер-классы в Беларуси

11.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Волонтеры международного фонда больничных клоунов проведут мастер-классы в БеларусиВолонтеры международного благотворительного фонда Red Noses Clowndoctors International с благотворительной миссией прибудут в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста.
Представители международного благотворительного фонда будут в Беларуси до конца этого месяца и обучат волонтеров и сотрудников Белорусского общества Красного Креста, а также работников учреждений здравоохранения клоунотерапии. Тематические тренинги, семинары, мастер-классы, обмен опытом помогут грамотно и эффективно проводить социально-культурную реабилитацию детей в лечебных учреждениях методами арт-терапии, клоунотерапии, игротерапии. Кроме того, больничные клоуны встретятся с детьми, находящимися на лечении в стационарах медучреждений.
Так, в Гомеле 11 июня гости проведут воркшоп для волонтеров Красного Креста и участников театра клоунады и пантомимы «Без слов» в Центре инклюзивной культуры. Далее в течение недели они посетят областную детскую клиническую больницу, гематологическое отделение для детей в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, городской социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Следующим областным центром, где продолжат свою работу волонтеры фонда Red Noses Clowndoctors International, станет Витебск. После этого больничные клоуны отправятся в Минск.

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры международного благотворительного фонда Red Noses Clowndoctors International с благотворительной миссией прибудут в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
14 июня 2018 — всемирный день донора крови
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика