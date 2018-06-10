На конгрессе в Витебске родители обсудят нюансы отцовского отпуска

16 июня Витебск станет пятым областным центром страны, где пройдет конгресс.

Что чаще всего беспокоит родителей? Как подготовиться к рождению малыша? О чем говорит беспокойный сон и как подготовиться к первому прикорму? На открытой площадке республиканского конгресса будущие и состоявшиеся родители могут обсудить любые волнующие их вопросы напрямую с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Оглядываясь на опыт уже пяти проведенных конгрессов (четыре – в областях Беларуси и один – в Минске), организаторы заметили, что родителей больше всего интересуют вопросы планирования беременности, укрепления здоровья малыша, осознанного погружения в родительские обязанности. На последней теме и будет сделан тематический акцент в Витебске.

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Так, осенью прошлого года Министерство труда и соцзащиты сообщило о намерении закрепить отцовский отпуск при рождении ребенка в Трудовом кодексе. Такая практика очень популярна в Европе, «первопроходцами» в этом плане считается Швеция – там отцы могут воспользоваться таким правом уже более 30 лет. В Беларуси такой отпуск – новация законодательства, поэтому тем более важно получить обратную связь от тех, для кого и задумана такая норма.

— Задача такого социального отпуска при рождении ребенка – предоставить отцам законодательно установленное право непосредственно после рождения ребенка осуществлять уход за ним вместе с матерью, – объясняет заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина АРТЕМЕНКО. – При проработке данного вопроса мы активно изучали не только международный опыт, но и общественное мнение. Как показал соцопрос, наше общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственного отцовства, а инициатива по введению отцовского отпуска позволит развивать работу в этом направлении.

Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством здравоохранения направляют на каждый областной конгресс своих представителей для того, чтобы мамы и папы могли задать вопросы напрямую. Кстати, республиканский конгресс «Мама Pro», который недавно прошел в Гомеле, был включен в План мероприятий по проведению Дня семьи в Республике Беларусь в 2018 году, разработанный Министерством труда и социальной защиты совместно с другими государственными органами и общественными объединениями.

- Мы уже убедились, что папы очень хотят принимать участие в жизни малыша с самого старта, — рассказывает руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана МАРДАС. — Они активно задают вопросы, стараются на практических занятиях иногда больше мам. Возможно, что некоторые отцы просто боятся что-то сделать не так, поэтому отдают женам «бразды правления». Папам нужно просто не бояться спросить и учиться, а нам, мамам, быть готовыми все показать. Приятно, что к нам в гости приходят семьями, ведь наша площадка и была организована для диалога всех, кто стремится получить максимум знаний для своего осознанного материнства и отцовства.

На конгрессе родители также смогут узнать о современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, о гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые волнующие вопросы, а также получить еще больше полезной информации и приятные подарки от брендов — партнеров проекта, которые заботятся о здоровье и комфорте молодых семей.

Так, генеральный партнер проекта, компания «Беллакт», рассказывает о полезной «Формуле здорового развития» — комплексе витаминов В1, В6, D и кальция. Эти витамины благотворно влияют на внимание и память, активизируют познавательные функции мозга, помогают ребенку быть более устойчивым к неблагоприятным факторам внешней среды и способствуют укреплению костной ткани. Где их найти и как кушать, расскажут на примере «новинки»: для маленьких «почемучек» бренд выпустил линейку молочных продуктов для питания детей дошкольного и раннего школьного возраста «Вундеркини».

Кроме лекций родителей ждет и практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности от автомобильного партнера конгресса Volkswagen в Беларуси. Участники узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения прямо в машине.

Традиционно гости конгресса смогут принять участие в интерактивных мероприятиях «Мама мечтает», проводимых Bella Baby Happy, а подарочным партнером проекта выступает Mothercare.

Организаторы подчеркивают: участие в конгрессе абсолютно бесплатно, но обязательна предварительная регистрация. Ожидается до четырехсот активных мам и пап. Мероприятие пройдет 16 июня в концертном зале «Витебск» (парк им. Фрунзе, 1). Мероприятие начнется в 10.00 и завершится в 17.30. Важно пройти онлайн-регистрацию на сайте www.mamapro.by либо по телефону +375297604451.

СПРАВКА

«Мама Pro» — первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Витебске организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.