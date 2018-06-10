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Новое оборудование для обработки зубных протезов появилось в стоматологической поликлинике Пинска

11.06.2018 — Новости Здоровья | Варяг-пресс  
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Новое оборудование для обработки зубных протезов появилось в стоматологической поликлинике Пинска

В Пинской стоматологической поликлинике обновили рабочие места для зубных техников. В лаборатории установили вытяжные шкафы для полировки протезов, которые разработаны и изготовлены в СЗАО «Белмедматериалы».

Новая система состоит из трех секций: первая — для обработки протезов из стали, вторая — для полировки, третья — для полировки съемных протезов. Каждое рабочее место оборудовано с учетом потребностей зубного техника. Одним движением в ней регулируется скорость, направленный свет. Помимо этого, в помещении стало значительно тише. Людмила Волошина, старший зубной техник УЗ «Пинская стоматологическая поликлиника», уверена, что чем комфортнее  работать специалисту, тем быстрее и качественнее будет идти сам процесс обработки протеза.

У пинчан устойчивым спросом пользуются металлические протезы. Но технологии не стоят на месте и специалисты пинской поликлиники их также осваивают — изготавливают конструкции и из современных материалов. Еще три года назад в учреждении был установлен итальянский аппарат J-100 Evolution, который представляет собой систему литьевого прессования. С его помощью зубные техники могут отливать крепления для съемных зубных протезов, эластичные протезы и даже спортивные каппы.

Протезы, которые изготовлены на этой установке, противоаллергенны. Их делают из ацетала и они получаются более изящными и легкими, хотя по прочности сопоставимы с металлическими. Сам протез мягкий и эластичный, за счет этого прилегает плотно и во рту практически не заметен. Также используют нейлон и акрил итальянского производства.

Получить квалифицированную помощь по протезированию зубов в Пинской стоматологической поликлинике может любой желающий.

 
 
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В Пинской стоматологической поликлинике обновили рабочие места для зубных техников. В лаборатории установили вытяжные шкафы для полировки протезов, которые...
 
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