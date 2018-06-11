Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

Нередко человеческая беспечность приводит к тому, что из мест отдыха водоемы становятся зоной повышенной опасности. Чтобы отдых не закончился трагедией, необходимо знать правила безопасного поведения.







В рамках акции «Летний патруль» на территории Сморгонского района проводятся рейды по местам отдыха у водоемов. Для отдыхающих не было сюрпризом появление на пляжах работников ОСВОДа, спасателей и активистов БРСМ, поскольку такие мероприятия с наступлением летнего периода проходят еженедельно.

Граждане, которые приехали отдохнуть у прибрежной зоны возле оз.Белое Залесского сельского Совета с пониманием отнеслись к профилактическим беседам, принимали в них активное участие и получали наглядную продукцию.



















По материалам сайта МЧС Республики Беларусь



