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Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

12.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Нередко человеческая беспечность приводит к тому, что из мест отдыха водоемы становятся зоной повышенной опасности. Чтобы отдых не закончился трагедией, необходимо знать правила безопасного поведения.

Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

В рамках акции «Летний патруль» на территории Сморгонского района проводятся рейды по местам отдыха у водоемов. Для отдыхающих не было сюрпризом появление на пляжах работников ОСВОДа, спасателей и активистов БРСМ, поскольку такие мероприятия с наступлением летнего периода проходят еженедельно.

Граждане, которые приехали отдохнуть у прибрежной зоны возле оз.Белое Залесского сельского Совета с пониманием отнеслись к профилактическим беседам, принимали в них активное участие и получали наглядную продукцию.

Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде

По материалам сайта МЧС Республики Беларусь


 
 
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Нередко человеческая беспечность приводит к тому, что из мест отдыха водоемы становятся зоной повышенной опасности. Чтобы отдых не закончился трагедией,...
 
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