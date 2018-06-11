Сморгонская ЦРБ информирует: Рак легких

Рак легкого — это группа злокачественных опухолей, возникших из клеток, выстилающих бронхи или легкие. Правое легкое обычно поражается чаще, чем левое, а верхние доли – чаще, чем нижние. Нередко для развития этого вида рака требуется много лет. Онкология легких зачастую не ограничивается одним органом (в данном случае, легкими), опухоль может метастазировать в другие части тела.

Центральный рак легкого — вид рака, который развивается в бронхах: в крупных бронхах и вплоть до отдела сегментарных бронхов. Для этого вида характерны мелкоклеточная и плоскоклеточная формы опухоли. При центральном раке легких лечение проводится с учетом распространенности опухоли и общего состояния пациента. О диагностике и лечении читайте ниже.

Периферический рак легкого проявляет симптомы гораздо позже, чем центральный. При этом заболевании новообразование формируется постепенно, разрастается долго. Иногда периферический рак правого легкого или левого легкого обнаруживается, когда опухоль достигает больших размеров.

Мезотелиома плевры — довольно редкий вид рака легкого. Злокачественный процесс развивается в плевральных оболочках. При мезотелиоме плевры лечение проводят с использованием всех методов современной онкологии. Рак плевры — это агрессивная опухоль, требующая своевременной диагностики. Онкология легких очень опасна для человека, так как нередко заболевание выявляется уже в распространенной стадии. Лечение рака легких проводится такими же методами, как и лечение других онкологических болезней. Мужчины страдают от рака легкого в 7-10 раз чаще, чем женщины. Кроме того, есть прямая зависимость от возраста. У мужчин в 60-69 лет уровень заболеваемости намного выше, чем у 30-39-летних

СИМПТОМЫ

К основным симптомам заболевания относятся: кашель, одышка, боль в грудной клетке, кровохарканье, потеря массы тела. Выявление большей части этих признаков должно насторожить и заставить срочно обратиться к врачу. Следует отметить, что рак легких, признаки которого являются неспецифическими, опасен именно тем, что многие симптомы характерны для большинства заболеваний органов дыхания. Поэтому пациенты часто не спешат бить тревогу.

Необходимо обращать внимание на такие косвенные признаки, как вялость, апатия, утрата должной активности, небольшое беспричинное повышение температуры тела. Последнее может маскировать рак легкого под вялотекущий бронхит или пневмонию. Помимо перечисленных признаков принято говорить также о лабораторно-клиническом паранеопластическом синдроме. Его проявлениями при раке легкого служат гиперкальциемия (при плоскоклеточном варианте рака), гипонатриемия (при мелкоклеточном раке), и т.д. Лечение основного заболевания приводит к исчезновению паранеоплатического синдрома. Однако в 15% случаев на начальных стадиях рак легких симптомы не проявляет, и обнаружить заболевание можно только с помощью обследования. Обычно таким обследованием является ежегодный рентгеновский снимок органов грудной клетки. Если обнаруживается опухолевидное затемнение на изображении, то диагноз «рак легкого» не снимается, пока не будет доказано обратное.

Необходимо срочно обратиться к врачу, если присутствует хотя бы один из следующих симптомов:

кашель, имеющий длительный, непроходящий характер;

боль в груди, которая усиливается, если сделать глубокий вдох;

изменение голоса (хрипота);

отсутствие аппетита и похудание;

одышка;

затяжные легочные заболевания (бронхиты, воспаления легких), повторное заболевание ими в течение короткого периода времени.

Прогрессирование рака легких (метастазы) может вызывать:

костную боль;

слабость в конечностях;

неврологические симптомы (например, головокружение);

появление желтизны на лице и в глазах.

ФАКТОРЫ РИСКА

Основным фактором риска возникновения рака легкого является вдыхание канцерогенов. Около 90% всех случаев заболеваний связано с курением, а именно с действием канцерогенов, содержащихся в табачном дыме. Чем дольше курит человек и чем больше пачек сигарет в день, тем выше риск.

Прекращение курения – это самый действенный способ снизить вероятность заболевания независимо от возраста. Люди, не курящие самостоятельно, а вдыхающие табачный дым (пассивное курение), также подвергаются риску развития заболевания. Если в супружеской паре есть один курящий, то для второго вероятность возникновения рака легких увеличивается на 30% по сравнению с парой, где оба не курят. Негативный эффект от табачного дыма способно усугубить отсутствие в рационе овощей и фруктов.

Курение является главной причиной болезни, но не единственной. К раку легких имеет самое непосредственное отношение загрязнение атмосферы. Например, в индустриальных районах с горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью люди болеют в 3-4 раза чаще, чем в сельской местности.

У рака легких существуют и другие факторы риска:

контакт с асбестом, радоном, мышьяком, никелем, кадмием, хромом, хлорметиловым эфиром;

радиоактивное облучение;

застарелые болезни легких: пневмония, бронхит, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез.

Пол также имеет значение. Курящие женщины чаще страдают от этого онкозаболевания.

Сморгонская ЦРБ