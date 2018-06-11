В 2018-м году белорусов стали чаще кусать клещи, согласно сообщению Республиканского центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья.

Нынешний сезон активности клещей начался с ранней весны – уже к медикам обратились из-за укусов таких насекомых порядка 9,7 тыс. человек, треть из которых – дети.

Сравнительно с минувшим годом, число пострадавших выросло в 1,6 раз. Наибольшее количество зарегистрировано в Гродненской и Могилевской областях, наименьшее – Гомельской и Минской.

Как известно, клещи наиболее активны в лесах и сельской местности. В ЦГЭиОЗ рекомендуют по возвращению с природы проводить тщательный осмотр на наличие клещей, не забывая о мерах предосторожности.