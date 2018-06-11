ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?

12.06.2018 15:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?
shutterstock.com

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?Чем опасны лишние килограммы на талии и как с ними бороться, рассказывает врач-диетолог, научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова.

От чего растёт живот?

— Превышение нормы размеров талии говорит о высокой вероятности абдоминального или висцерального ожирения. Жир, который откладывается вокруг внутренних органов, в отличие от подкожного жира, гораздо более метаболически активный. Он является фактором риска развития в первую очередь сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Так что иметь большой живот намного опаснее, чем большую попу. Именно поэтому женщины до менопаузы (если у них нормальный гормональный фон) склонны больше поправляться в области бёдер и ягодиц. А вот после менопаузы растёт в основном живот. Это связано с влиянием гормонов: чем меньше эстрогенов (женских половых гормонов) и больше тестостерона, тем активнее откладывается жир вокруг живота. То же самое у мужчин. Как правило, они поправляются в области талии. Кроме тех, у кого низкий уровень тестостерона. Яркий пример — «круглые» женоподобные мальчики, у них уже изначально гормональный фон нарушен.

Так что заметно округлившееся «брюшко» — не просто живот, а самый опасный тип ожирения.

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели? Нервный жор. Как справиться с заеданием стресса

Юлия Борта, "АиФ": — Говорят, что у мужчин ещё от пива животы растут.

— Это не совсем так. Живот растёт при наборе излишних калорий, а место их запасов именно на талии обуславливается гормональным фоном и генетикой. А вот что даст эти лишние калории — пиво с чипсами, свиная отбивная, увлечение фастфудом или просто тот факт, что жена хорошо готовит — на самом деле не так принципиально. Просто пиво пьётся часто в больших количествах, притом что само по себе довольно калорийно. Плюс, как правило, закусывается высококалорийными продуктами. Понятно, что когда человек ест больше, чем может потратить полученной энергии, излишек остаётся на боках и на талии.

Способствует развитию абдоминального ожирения злоупотребление транс-изомерами жирных кислот. Они образуются при обжарке продуктов во фритюре (особенно если одно и то же масло для жарки используется много раз и не меняется), а также в высоком количестве присутствуют в маргаринах. Практически вся недорогая промышленная выпечка содержит маргарины, а значит транс-изомеры жирных кислот.

Кстати, наличие небольшой «гусеницы» на животе, на которую обычно жалуются девушки, чаще всего обусловлено вовсе не нарушениями режима питания или баланса гормонов. Подобный тип распределения подкожно-жировой клетчатки достаётся некоторым генетически, по наследству. Такая же проблема бывает и у мужчин. Можно добиться отличного пресса, а по бокам фигуру будут портить жировые валики. Это называется «жировая ловушка». Увы, диеты и упражнения здесь практически бессильны — ну нет избытка жира в организме! Помочь могут косметические процедуры от массажа до инъекций.

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?
Что не есть, чтобы похудеть. Какие продукты делают нас голодными
Подробнее

Три секрета плоского живота

— Как избавляться от живота?

— С генетикой и гормонами бороться сложно, поэтому в первую очередь делаем упор на сбалансированное питание и физические нагрузки. Плохая новость в том, что похудеть только в области живота невозможно. Обычно организм худеет равномерно. Более того, из проблемной зоны, которая активно набирает жир, лишние килограммы медленнее уходят. В них менее активный кровоток, из-за чего организму сложнее забирать оттуда энергетические запасы. Чтобы его усилить, стимулировать рост микрокапилляров, хорошо помогает ручной массаж или самомассаж. Например, можно массировать живот по часовой стрелке в душе жёсткой мочалкой. Заодно и пищеварение простимулируется, что тоже полезно.

— А чего нельзя делать, если хочется обрести плоский живот?

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели? Какие диеты пользуются сегодня максимальной популярностью?
— Самая частая и роковая ошибка. Сначала человек потихонечку, месяцами и годами поправляется, потом вдруг замечает, что юбка не сходится или штаны не влезают. А через две недели — на море. Начинает срочно худеть, садится на жёсткую диету. Потом похудевший отправляется на курорт, где «всё включено», снова отъедается. В итоге отложения в проблемных зонах становятся ещё больше, чем изначально. Вернувшись домой, опять начинает худеть. Такие резкие колебания в питании — от избытка пищи к дефициту и обратно — крайне вредны.

Мало того, что низкокалорийная диета — об этом мы все время говорим — приводит к потере мышечной массы. Она ещё и снижает скорость обмена веществ в организме. В итоге после восстановления нормального питания организм начинает ещё более активно откладывать жир в проблемную зону, потому что его испугали голодом. Поэтому главное правило — не пугать организм, подходить к избавлению от излишков на боках и животе плавно и равномерно. К сожалению, скинуть за 2 недели 10 кг на талии без ущерба для здоровья невозможно. Нужно принять тот факт, что, возможно, в этот сезон вы будете не столь прекрасны, как могли бы. Зато на следующий год и стройную фигуру обретёте, и сохраните здоровье.

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?
«На диете взвешиваться вредно». Как правильно измерять результаты похудения
Подробнее

Ещё одно важное правило. Диета не работает без регулярной физической нагрузки. А правильнее сказать — не диета, а умеренное питание, которое должно быть сбалансированным и максимально разнообразным, исключать по возможности транс-изомеры жирных кислот. Доказано: для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета нужно проходить ежедневно 10 тыс. шагов. Тогда риск заболеть в разы меньше. А если нужно похудеть, подтянуть мышцы и сделать их более рельефными, требуется дополнительная физическая нагрузка — аэробная, силовая, стрейчинг. Но от 10 тыс. шагов в день это не избавляет. Многие офисные сотрудники занимаются финесом, приезжают в спортзал на машинах, через пару часов так же на машинах уезжают... Это не считается! 10 тыс. шагов проходить всё равно нужно.

— А быстро надо ходить?

— Просто для здоровья скорость ходьбы не имеет значения. Хотите, чтобы начался процесс жиросжигания? Тогда интенсивность тренировок нужно увеличить так, чтобы пульс соответствовал формуле: (220 — возраст)х0,7.

— Упражнения на пресс помогут избавиться от живота?

— Упражнения на пресс помогут вам иметь пресс под слоем жира на нём. Жиросжиганию способствуют только длительные аэробные нагрузки средней интенсивности — бег, ходьба, плавание, теннис, катание на роликах, коньках, велосипеде и т.д. А вот иметь подтянутый и плоский живот помогут силовые упражнения и стрейчинг. Только диетой такого эффекта не добиться. Особенно это нужно помнить людям более старшего возраста: у полной женщины овал лица, руки, вся архитектоника тела поддерживается жировыми комками. Когда они уходят, кожа обвисает. Поэтому при снижении веса нужно следить за тонусом мышц и кожи, пользоваться подтягивающими кремами и услугами косметологов-эстетистов, причем делать это надо одновременно с диетой.

Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?
Лифт, каблуки и газировка. 10 причин, из-за которых мы не можем похудеть
Подробнее

Кому нельзя варенье?

— Правда ли, что у некоторых людей быстрее расщепляются углеводы, а у других — жиры. Соответственно, надо ограничивать в диете больше либо одно, либо другое.

— Да, это так. Есть такой термин — инсулинорезистентность, который означает меньшую чувствительность к инсулину тканей, отвечающих за утилизацию энергии. Инсулинорезистентность — в большинстве случаев причина развития сахарного диабета второго типа. Приобрести её можно тремя способами: по наследству, при чрезмерном употреблении транс-изомеров жирных кислот и вообще большого количества насыщенных жиров (жирное мясо, сосиски, колбасы, пальмовое и кокосовое масло), вследствие низкой физической активности. Организм людей, у которых развилась инсулинорезистентность, хуже окисляет углеводы, то есть использует углеводы как источник энергии и более активно перерабатывает их в жировую ткань. Таким пациентам мы часто рекомендуем большее ограничение углеводов, особенно простых (сахар, сладости, мёд, варенье, шоколад, сладкие фрукты, сладкая выпечка из белой муки), в отличие от классической диетологической схемы. Они как раз более склонны к абдоминальному ожирению, то есть набору массы в области живота.

— Как определяется инсулинорезистентность?

— Надо сдать кровь на инсулин натощак. Если по результатам анализа крови инсулин повышен, значит, имеется инсулинорезистентность, предрасположенность к сахарному диабету. В этом случае углеводы в питании надо ограничивать.

Надо отметить, что увеличение живота не всегда говорит об ожирении. Это может быть признаком гастроэнтерологических проблем, гинекологических заболеваний у женщин, например, миомы. Если живот начал расти быстро, это повод обратиться к специалисту и не заниматься похудением.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У женщин меньше 80 см, у мужчин — не больше 94 см. Если ваши размеры талии превышают эти цифры, нужно худеть. Причём убрать именно живот и «гусеницы» на боках намного...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Сморгонь. Напоминаем о безопасном поведении на воде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика