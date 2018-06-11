Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?

Чем опасны лишние килограммы на талии и как с ними бороться, рассказывает врач-диетолог, научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова.

От чего растёт живот?

— Превышение нормы размеров талии говорит о высокой вероятности абдоминального или висцерального ожирения. Жир, который откладывается вокруг внутренних органов, в отличие от подкожного жира, гораздо более метаболически активный. Он является фактором риска развития в первую очередь сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Так что иметь большой живот намного опаснее, чем большую попу. Именно поэтому женщины до менопаузы (если у них нормальный гормональный фон) склонны больше поправляться в области бёдер и ягодиц. А вот после менопаузы растёт в основном живот. Это связано с влиянием гормонов: чем меньше эстрогенов (женских половых гормонов) и больше тестостерона, тем активнее откладывается жир вокруг живота. То же самое у мужчин. Как правило, они поправляются в области талии. Кроме тех, у кого низкий уровень тестостерона. Яркий пример — «круглые» женоподобные мальчики, у них уже изначально гормональный фон нарушен.

Так что заметно округлившееся «брюшко» — не просто живот, а самый опасный тип ожирения.

Юлия Борта, "АиФ": — Говорят, что у мужчин ещё от пива животы растут.

— Это не совсем так. Живот растёт при наборе излишних калорий, а место их запасов именно на талии обуславливается гормональным фоном и генетикой. А вот что даст эти лишние калории — пиво с чипсами, свиная отбивная, увлечение фастфудом или просто тот факт, что жена хорошо готовит — на самом деле не так принципиально. Просто пиво пьётся часто в больших количествах, притом что само по себе довольно калорийно. Плюс, как правило, закусывается высококалорийными продуктами. Понятно, что когда человек ест больше, чем может потратить полученной энергии, излишек остаётся на боках и на талии.

Способствует развитию абдоминального ожирения злоупотребление транс-изомерами жирных кислот. Они образуются при обжарке продуктов во фритюре (особенно если одно и то же масло для жарки используется много раз и не меняется), а также в высоком количестве присутствуют в маргаринах. Практически вся недорогая промышленная выпечка содержит маргарины, а значит транс-изомеры жирных кислот.

Кстати, наличие небольшой «гусеницы» на животе, на которую обычно жалуются девушки, чаще всего обусловлено вовсе не нарушениями режима питания или баланса гормонов. Подобный тип распределения подкожно-жировой клетчатки достаётся некоторым генетически, по наследству. Такая же проблема бывает и у мужчин. Можно добиться отличного пресса, а по бокам фигуру будут портить жировые валики. Это называется «жировая ловушка». Увы, диеты и упражнения здесь практически бессильны — ну нет избытка жира в организме! Помочь могут косметические процедуры от массажа до инъекций.

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Три секрета плоского живота

— Как избавляться от живота?

— С генетикой и гормонами бороться сложно, поэтому в первую очередь делаем упор на сбалансированное питание и физические нагрузки. Плохая новость в том, что похудеть только в области живота невозможно. Обычно организм худеет равномерно. Более того, из проблемной зоны, которая активно набирает жир, лишние килограммы медленнее уходят. В них менее активный кровоток, из-за чего организму сложнее забирать оттуда энергетические запасы. Чтобы его усилить, стимулировать рост микрокапилляров, хорошо помогает ручной массаж или самомассаж. Например, можно массировать живот по часовой стрелке в душе жёсткой мочалкой. Заодно и пищеварение простимулируется, что тоже полезно.

— А чего нельзя делать, если хочется обрести плоский живот?

Мало того, что низкокалорийная диета — об этом мы все время говорим — приводит к потере мышечной массы. Она ещё и снижает скорость обмена веществ в организме. В итоге после восстановления нормального питания организм начинает ещё более активно откладывать жир в проблемную зону, потому что его испугали голодом. Поэтому главное правило — не пугать организм, подходить к избавлению от излишков на боках и животе плавно и равномерно. К сожалению, скинуть за 2 недели 10 кг на талии без ущерба для здоровья невозможно. Нужно принять тот факт, что, возможно, в этот сезон вы будете не столь прекрасны, как могли бы. Зато на следующий год и стройную фигуру обретёте, и сохраните здоровье.

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Ещё одно важное правило. Диета не работает без регулярной физической нагрузки. А правильнее сказать — не диета, а умеренное питание, которое должно быть сбалансированным и максимально разнообразным, исключать по возможности транс-изомеры жирных кислот. Доказано: для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета нужно проходить ежедневно 10 тыс. шагов. Тогда риск заболеть в разы меньше. А если нужно похудеть, подтянуть мышцы и сделать их более рельефными, требуется дополнительная физическая нагрузка — аэробная, силовая, стрейчинг. Но от 10 тыс. шагов в день это не избавляет. Многие офисные сотрудники занимаются финесом, приезжают в спортзал на машинах, через пару часов так же на машинах уезжают... Это не считается! 10 тыс. шагов проходить всё равно нужно.

— А быстро надо ходить?

— Просто для здоровья скорость ходьбы не имеет значения. Хотите, чтобы начался процесс жиросжигания? Тогда интенсивность тренировок нужно увеличить так, чтобы пульс соответствовал формуле: (220 — возраст)х0,7.

— Упражнения на пресс помогут избавиться от живота?

— Упражнения на пресс помогут вам иметь пресс под слоем жира на нём. Жиросжиганию способствуют только длительные аэробные нагрузки средней интенсивности — бег, ходьба, плавание, теннис, катание на роликах, коньках, велосипеде и т.д. А вот иметь подтянутый и плоский живот помогут силовые упражнения и стрейчинг. Только диетой такого эффекта не добиться. Особенно это нужно помнить людям более старшего возраста: у полной женщины овал лица, руки, вся архитектоника тела поддерживается жировыми комками. Когда они уходят, кожа обвисает. Поэтому при снижении веса нужно следить за тонусом мышц и кожи, пользоваться подтягивающими кремами и услугами косметологов-эстетистов, причем делать это надо одновременно с диетой.

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Кому нельзя варенье?

— Правда ли, что у некоторых людей быстрее расщепляются углеводы, а у других — жиры. Соответственно, надо ограничивать в диете больше либо одно, либо другое.

— Да, это так. Есть такой термин — инсулинорезистентность, который означает меньшую чувствительность к инсулину тканей, отвечающих за утилизацию энергии. Инсулинорезистентность — в большинстве случаев причина развития сахарного диабета второго типа. Приобрести её можно тремя способами: по наследству, при чрезмерном употреблении транс-изомеров жирных кислот и вообще большого количества насыщенных жиров (жирное мясо, сосиски, колбасы, пальмовое и кокосовое масло), вследствие низкой физической активности. Организм людей, у которых развилась инсулинорезистентность, хуже окисляет углеводы, то есть использует углеводы как источник энергии и более активно перерабатывает их в жировую ткань. Таким пациентам мы часто рекомендуем большее ограничение углеводов, особенно простых (сахар, сладости, мёд, варенье, шоколад, сладкие фрукты, сладкая выпечка из белой муки), в отличие от классической диетологической схемы. Они как раз более склонны к абдоминальному ожирению, то есть набору массы в области живота.

— Как определяется инсулинорезистентность?

— Надо сдать кровь на инсулин натощак. Если по результатам анализа крови инсулин повышен, значит, имеется инсулинорезистентность, предрасположенность к сахарному диабету. В этом случае углеводы в питании надо ограничивать.

Надо отметить, что увеличение живота не всегда говорит об ожирении. Это может быть признаком гастроэнтерологических проблем, гинекологических заболеваний у женщин, например, миомы. Если живот начал расти быстро, это повод обратиться к специалисту и не заниматься похудением.