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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1912 человек, в том числе вчера, 11 июня, – 58 человек

12.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1912 человек, в том числе вчера, 11 июня, – 58 человек

В Гродно и Гродненском районе зарегистрирован 41 случай.  На территории населенного пункта г.Гродно Октябрьского района  –  3 случая 

Частное домовладение Путришковского с/с и дачные участки Коптевского с/с, – по 2 случая. 

В Обуховском и  с/с, Подлабеньском  с/с зарекгестривано по одному укушеннему. 

В лесных массивах зарегестрировано 27 случаев: Скидельский с/с,  – 1, Подлабеньский с/с,  – 2, Индурский с/с,  – 1, Обуховский с/с, – 1, Сопоцкинский с/с, – 4, Коптевский с/с,  – 7, Озерский с/с, – 2 , Квасовский с/с, – 1, лес, ур.Лососно – 1 лес, ур. Пышки –2  лес ур.Румлево –1, м-на Южный – 1, м-на Колбасино –1, п.Барановичи – 2. 
  
Мостовский р-н –  3 случая. 
Щучинский р-н  – 1 случай. 
В одном случае территория не установлена. 
В Берестовицком районе один случай в частном домовладении г.п.Берестовица (ул.Чкалова) 

Волковысский район 

На территории населенного пункта Волковыска (ул.Фабричная), в р-не кладбища по.ул.К.Маркса – 2 случая. 
Частное домовладение г.Волковыска – 1 случай. 
Лесной массив д.Терешки – 1 случай. 

Свислочский район – 1 случай. 

В Лидском районе один укушенный: лесной массив пос.Молодежный. 

Новогрудский район 

Частное домовладение д.Заболоть – 1 случай. 
Лесной массив возле оз. Молодежное – 1 случай. 
Лесные массивы Ивьевского, Дятловского районов – 2 случая. 

Ошмянский район 

Частные домовладения аг.Боруны, д.Нарбуты. 

Свислочский район – один случай в лесном массиве д.Ятвеск (на рыбалке). 

В Слонимском районе 2 укушенных  в лесном массиве д.Тушевичи и в д.Чемеры. 

Сморгонский район. Один укушенный в     лесном массиве д.Марковцы

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе зарегистрирован 41 случай.  На территории населенного пункта г.Гродно Октябрьского района  –  3 случая  Частное домовладение...
 
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