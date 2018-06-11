С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1912 человек, в том числе вчера, 11 июня, – 58 человек





В Гродно и Гродненском районе зарегистрирован 41 случай. На территории населенного пункта г.Гродно Октябрьского района – 3 случая

Частное домовладение Путришковского с/с и дачные участки Коптевского с/с, – по 2 случая.

В Обуховском и с/с, Подлабеньском с/с зарекгестривано по одному укушеннему.

В лесных массивах зарегестрировано 27 случаев: Скидельский с/с, – 1, Подлабеньский с/с, – 2, Индурский с/с, – 1, Обуховский с/с, – 1, Сопоцкинский с/с, – 4, Коптевский с/с, – 7, Озерский с/с, – 2 , Квасовский с/с, – 1, лес, ур.Лососно – 1 лес, ур. Пышки –2 лес ур.Румлево –1, м-на Южный – 1, м-на Колбасино –1, п.Барановичи – 2.



Мостовский р-н – 3 случая.

Щучинский р-н – 1 случай.

В одном случае территория не установлена.

В Берестовицком районе один случай в частном домовладении г.п.Берестовица (ул.Чкалова)

Волковысский район

На территории населенного пункта Волковыска (ул.Фабричная), в р-не кладбища по.ул.К.Маркса – 2 случая.

Частное домовладение г.Волковыска – 1 случай.

Лесной массив д.Терешки – 1 случай.

Свислочский район – 1 случай.

В Лидском районе один укушенный: лесной массив пос.Молодежный.

Новогрудский район

Частное домовладение д.Заболоть – 1 случай.

Лесной массив возле оз. Молодежное – 1 случай.

Лесные массивы Ивьевского, Дятловского районов – 2 случая.

Ошмянский район

Частные домовладения аг.Боруны, д.Нарбуты.

Свислочский район – один случай в лесном массиве д.Ятвеск (на рыбалке).

В Слонимском районе 2 укушенных в лесном массиве д.Тушевичи и в д.Чемеры.

Сморгонский район. Один укушенный в лесном массиве д.Марковцы

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