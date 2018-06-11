|
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1912 человек, в том числе вчера, 11 июня, – 58 человек
12.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе зарегистрирован 41 случай. На территории населенного пункта г.Гродно Октябрьского района – 3 случая
Частное домовладение Путришковского с/с и дачные участки Коптевского с/с, – по 2 случая.
В Обуховском и с/с, Подлабеньском с/с зарекгестривано по одному укушеннему.
В лесных массивах зарегестрировано 27 случаев: Скидельский с/с, – 1, Подлабеньский с/с, – 2, Индурский с/с, – 1, Обуховский с/с, – 1, Сопоцкинский с/с, – 4, Коптевский с/с, – 7, Озерский с/с, – 2 , Квасовский с/с, – 1, лес, ур.Лососно – 1 лес, ур. Пышки –2 лес ур.Румлево –1, м-на Южный – 1, м-на Колбасино –1, п.Барановичи – 2.
Волковысский район
На территории населенного пункта Волковыска (ул.Фабричная), в р-не кладбища по.ул.К.Маркса – 2 случая.
Свислочский район – 1 случай.
В Лидском районе один укушенный: лесной массив пос.Молодежный.
Новогрудский район
Частное домовладение д.Заболоть – 1 случай.
Ошмянский район
Частные домовладения аг.Боруны, д.Нарбуты.
Свислочский район – один случай в лесном массиве д.Ятвеск (на рыбалке).
В Слонимском районе 2 укушенных в лесном массиве д.Тушевичи и в д.Чемеры.
Сморгонский район. Один укушенный в лесном массиве д.Марковцы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1912 человек, в том числе вчера, 11 июня, – 58 человек
В Гродно и Гродненском районе зарегистрирован 41 случай. На территории населенного пункта г.Гродно Октябрьского района – 3 случая Частное домовладение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)