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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1952 человека, в том числе вчера, 12 июня, – 40 человек

13.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1952 человека, в том числе вчера, 12 июня, – 40 человек

В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 25 случаев.  

Частное домовладение г.Гродно, ул.Малыщинская – 1 случай. 

Дачные участки:  с/т «Химик-1» – 1 случай, в микрорайонах Аульс – 1 случай, Грандичи – 2 случая.

Лесные массивы: по одному случаю в Поречском, Вертилишковском и Обуховском. Гожский лесной массив – 3, Коптевский – 3, лес ур.Пышки – 1, лес ур.Чеховщизна – 2, м-на Вишневец – 1, в р-не Химволокно – 1.

Волковысский район  – 1 случай.

5 случаев на неустановленной территории.

Берестовицкий район: частные домовладения д.Красное, д.Берестовичаны – 2 случая. Лесные массивы г.п. Б.Берестовица, аг. М.Берестовица – 2 случая.

Волковысский район: частное домовладение г.Волковыск (ул.Мира) – 1 случай.

Дятловский район: на пустыре возле д.Горка – 1 случай.

Зельвенский район: лесной массив д.Новоселки – 1 случай.

Лидский район: лесной массив д.Мелевичи – 1 случай.

Новогрудский район: частное домовладение аг.Городечно – 1 случай.

Слонимский район: приусадебный участок д.Деревянчицы – 1 случай, лесные массивы д.Тушевичи, д.Чемеры, д.Чепелево – 3 случая.

Сморгонский район: лесной массив д.Завелье – 1 случай.

Щучинский район: дачный участок д.Пильчуки – 1 случай. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 25 случаев.   Частное домовладение г.Гродно, ул.Малыщинская – 1 случай.  Дачные участки:  с/т «Химик-1» – 1 случай, в...
 
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