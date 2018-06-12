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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1952 человека, в том числе вчера, 12 июня, – 40 человек
13.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 25 случаев.
Частное домовладение г.Гродно, ул.Малыщинская – 1 случай.
Дачные участки: с/т «Химик-1» – 1 случай, в микрорайонах Аульс – 1 случай, Грандичи – 2 случая.
Лесные массивы: по одному случаю в Поречском, Вертилишковском и Обуховском. Гожский лесной массив – 3, Коптевский – 3, лес ур.Пышки – 1, лес ур.Чеховщизна – 2, м-на Вишневец – 1, в р-не Химволокно – 1.
Волковысский район – 1 случай.
5 случаев на неустановленной территории.
Берестовицкий район: частные домовладения д.Красное, д.Берестовичаны – 2 случая. Лесные массивы г.п. Б.Берестовица, аг. М.Берестовица – 2 случая.
Волковысский район: частное домовладение г.Волковыск (ул.Мира) – 1 случай.
Дятловский район: на пустыре возле д.Горка – 1 случай.
Зельвенский район: лесной массив д.Новоселки – 1 случай.
Лидский район: лесной массив д.Мелевичи – 1 случай.
Новогрудский район: частное домовладение аг.Городечно – 1 случай.
Слонимский район: приусадебный участок д.Деревянчицы – 1 случай, лесные массивы д.Тушевичи, д.Чемеры, д.Чепелево – 3 случая.
Сморгонский район: лесной массив д.Завелье – 1 случай.
Щучинский район: дачный участок д.Пильчуки – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1952 человека, в том числе вчера, 12 июня, – 40 человек
В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 25 случаев. Частное домовладение г.Гродно, ул.Малыщинская – 1 случай. Дачные участки: с/т «Химик-1» – 1 случай, в...
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