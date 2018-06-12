Косметический ремонт лица. Что поможет разгладить морщины?

Что думают об этом не косметологи, участвующие в бизнесе, а учёные? Мы говорим с известным биогеронтологом, членом-корреспондентом РАН Алексеем Москалёвым.

Видимость молодости?

Александр Мельников, «АиФ»: Косметика омолаживает или создаёт видимость? Ведь она работает на уровне кожи, никак не влияя на реальный биологический возраст организма.

Алексей Москалёв: Это так, но хороший внеш­ний вид повышает самооценку женщины, создаёт психологическое ощущение, что ей столько лет, на сколько она выглядит. И это может запускать в организме процессы, которые замедляют старение. Но оптимален комплексный подход, при котором профилактика старения включает весь организм.

Первые и наиболее заметные возрастные изменения всего организма проявляются на коже. Это связано с тем, что мы её видим и можем оценивать её состояние непосредственно. Она стареет, как и весь организм, в зависимости от возрастных изменений обмена веществ, гормонального статуса и т. д., но ещё и под воздейст­вием внешних стресс-факторов (хроническое действие солнечного света, химических загрязнителей), принимая их удар на себя, кожа претерпевает изменения, ускоряющие её старение.

- Какие изменения, происходящие в организме, старят кожу?

- Они касаются гормона стресса кортизола, женского гормона эстрогена, так называемого инсулиноподобного фактора роста, уровня сахара (глюкозы) в крови.

- А как глюкоза со старением кожи связана?

- Прямо, её повышение в крови приводит к ускоренному старению не только сосудов, но и кожи. Причём одинаковыми механизмами - накапливаются так называемые конечные продукты гликирования (КПГ), они делают коллаген и эластин жёсткими. Кожа теряет эластичность, а сосуды становятся твёрдыми. Есть специальный прибор, который оценивает эти изменения в коже, и по этим же данным можно судить о степени риска сердечно-сосудистых заболеваний - эти показатели взаимосвязаны. Поэтому ограничение продуктов с сахарами и легкоусвояемыми углеводами - важный способ профилактики старения кожи.

Главный механизм, касающийся непосредственно кожи, - фотостарение. Оно связано с хроническим действием солнечного ультрафиолета и проявляется нарушениями пигментации: веснушки, лентиго (возрастные пятна), участки с повышенной и пониженной пигментацией (окраской). Любители позагорать подвержены эластозу - неизлечимому заболеванию, приводящему к углублению морщин, истончению кожи и её сухости.



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Питание кожи

- Можно этому чем-то противостоять, кроме защиты от солнца?

- Исследования пожилых людей в разных странах показали, что морщин на открытых участках кожи, а это результат фотостарения, бывает гораздо меньше при высоком потреблении овощей, оливкового масла, рыбы и бобовых (перечислены в порядке убывания силы влияния). А вот сливочное масло, маргарин, молочные продукты и продукты с добавлением сахара дают обратный эффект. Поэтому, если не жалеть денег на дорогую антивозрастную косметику, но экономить на нужных продуктах, пользы не будет. Кстати, даже самые эффективные антивозрастные кремы при ежедневном применении в течение 12 недель уменьшают количество морщин менее чем на 10%, а это практически незаметно для человеческого глаза. Так что одних их явно недостаточно, и фактор питания крайне важен. Многие знают, что недосыпание плохо влияет на внешний вид, а мы теперь знаем, почему и как это происходит. Перед сном и во сне вырабатываются гормон мелатонин, гормон роста и инсулиноподобный фактор роста - все они необходимы для восстановительных процессов в коже. Если часто недосыпать, регенерация кожи страдает.

Мы ещё недооцениваем роль загрязнителей воздуха (поллютантов). Лёгкие и кожа - основные пути их проникновения в организм. И если о их значении в развитии болезней лёгких знают все, то с кожей иначе. Любые виды загрязнителей - мелкие и крупные твёрдые частицы, токсичные металлы (свинец, мышьяк), газы (диоксиды азота и серы, угарный газ, ароматические углеводороды, хлорорганические соединения, бензпирен) - ускоряют старение кожи. Для защиты от них надо регулярно использовать так называемые мойки воздуха и пылесосы с HEPA-фильтрами. Ещё поллютанты могут поглощать такие комнатные растения, как антуриум, гербера, сциндапсус, аглаонема, хлорофитум, плющ, азалия, сансевиерия, драцена, филодендрон, нефролепис, спатифиллум, пальмы, шеффлера, хризантема.



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Кстати

Изучение пищевых привычек 4 тыс. американок 40-74 лет позволило установить, что высокое потребление витамина С (овощи, зелень, ягоды и фрукты) уменьшает появление морщин и возрастной сухости кожи. Дополнительные дозы линолевой кислоты (орехи, семена мака, кедровое масло, масла виноградных косточек, расторопши и подсолнечника) уменьшают сухость и атрофию кожи. И наоборот, увеличение на 17 г в день потребления насыщенных жиров (мясо, яйца, сливочное масло и молоко) и на 50 г углеводов повышает вероятность появления морщинистой и атрофичной кожи на 28 и 36% соответственно.