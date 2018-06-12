Дарить жизнь



С 1 по 14 июня 2018 года на территории Рес­публики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Всемирный день донора крови». Ее девиз — «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!». А 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

С 2013 года в Республике Беларусь проводится целенаправленная работа по возрождению безвозмездного донорства. По инициа­тиве Министерства здравоохранения разработан и 8 января 2015 года подписан Президентом Республики Беларусь Закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам донорства крови и ее компонентов», где закреплена приоритетность выполнения донорской функции на безвозмездной основе, урегулированы вопросы предоставления гарантий и компенсаций безвозмездным донорам.

К выполнению донорской функции допускаются граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республики Беларусь, в возрасте от 18 до 60 лет, обладающие полной дееспособностью, прошедшие медицинский осмотр, не страдающие заболеваниями и состояниями, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана.

Мужчины могут сдавать цельную кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4 раз в год. Интервал между кроводачами составляет не менее 60 дней, после 5 донации (переливания крови) — не менее 90 дней. После сдачи плазмы должно пройти не менее 14 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать плазму.

Регулярные кровосдачи способствуют контролю количества железа, избыток которого в крови не полезен для организма. Кроме того, регулярно сдавая кровь, донор «запускает программу» омоложения организма. Мужчины реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщины отодвигают на несколько лет начало менопаузы. У доноров за счет регулярно обновляющейся крови гораздо устойчивее функционируют иммунная система, печень, поджелудочная железа, пищеварительная система. Доноры, согласно данным статистики, живут в среднем на несколько лет дольше. Это обусловлено, помимо постоянного контроля состояния здоровья, еще и эмоциональной составляющей.

Многие люди уже понимают, что дарить намного приятнее, чем получать дары. Дарить кровь — это дарить жизнь.

Н.Сакович,

фельдшер-валеолог.