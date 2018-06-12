Вместе можно сделать гораздо больше



С 8 мая по 1 июня нынешнего года проходил месячник Красного Креста. На Кричевщине идеи краснокрестного движения близки и понятны людям. Большое внимание пропаганде основополагающих принципов краснокрестного движения уделяет районная организация БОКК, которую много лет возглавляет Людмила Боровикова. К слову, она и сама начинала сестрой милосердия Красного Креста в далеком 1979 году. С 1981 года возглавляет районную организацию. Людмила Акимовна рассказала, что цель месячника – распространение идей международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, развитие волонтерского движения.

В районе создано 48 первичных организаций БОКК, действуют волонтерские отряды и группы, которые насчитывают около двух сотен человек, а в целом краснокрестное движение поддерживают 5 тысяч жителей Кричевщины. В канун Дня Победы, 8 мая, в Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца волонтеры отправились в гости к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Желдак. Валентина Денисовна в 1955 году «на отлично» окончила двухгодичные курсы медицинских сестер Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. После выхода на зас­луженный отдых пришла в районную организацию БОКК и работала в качестве волонтера. Председатель районной организации БОКК, волонтеры поздравили ветерана с международным праздником милосердия, гуманности и мира и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни.

8 мая – знаковый день для тех, кому дороги идеа­лы милосердия, ведь именно в этот день родился основоположник Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, первый лауреат Нобелевской премии мира Анри Дюнан. Чтобы рассказать об этом человеке, жизнь которого была неразрывно связана с идеей распространения добра и помощи людям по всему миру, в учреждениях образования, библиотеках района прошли различные информационные мероприятия, в которых приняли участие волонтеры, активисты Белорусского Общества Красного Креста.

9 Мая многие волонтеры БОКК Кричевщины приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Юные волонтеры школ райо­на посещали на дому участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый неравнодушный человек во время месячника Красного Креста, благодаря активному участию районной организации БОКК в различных районных мероприя­тиях, информационных акциях, публикациям в районной газете, имеет возможность больше узнать о деятельности этой одной из самых гуманных общественных организаций. И не только узнать, но и стать волонтером Красного Креста, чтобы оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Волонтеры Красного Креста – это люди, в основе жизни которых лежит принцип служения людям. А делать добро – это по силам каждому из нас. Так, прошел вечер-встреча «Под знаком милосердия». Собрал он сестер милосердия, которые в разные годы работали в Красном Кресте и оказывали помощь на дому инвалидам, одиноким престарелым гражданам.

В целом мероприятия в рамках месячника Красного Креста были направлены на активное привлечение в организацию новых членов, активизацию волонтерской деятельности. И таких людей немало в районе. Председатель районной организации БОКК Людмила Боровикова, волонтер-инструктор по первой помощи Елена Наймович провели мас­тер-классы по основам оказания первой помощи для работников районного Центра социального обслуживания населения, учащихся школ города и лицея. Продолжается и акция по сбору одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из многодетных и малоимущих семей, людей с ограниченными возможностями здоровья.

15 мая отмечался Международный день семьи. Волонтеры Красного Креста, а также представители районной организации ОО «Белорусский союз женщин» в тот солнечный майский день вручали открытки, поздравляли жителей города с праздником, который многое значит для всех нас. И люди благодарили за внимание. Председатель районной организации БОКК Людмила Боровикова и лидер районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Галина Кирпичева побывали в двух многодетных семьях, которые проживают в Кричеве, и вручили игрушки детям. В одной семье воспитываются шестеро детей, а в другой – трое.

Ежегодно, в третье воскресенье мая, принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В этом году это дата выпала на 20 мая. В этот день в школах города, библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв СПИДа. Они были призваны привлечь внимание к проблеме больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, других социально опасных инфекций является одним из основных направлений деятельности БОКК. Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака. В этот день районная организация БОКК совместно с валеологами центральной районной больницы и районного центра гигиены и эпидемиологии, районным информационно-идеологическим центром, центральной библиотекой проводят разъяснительные мероприятия о вреде, который наносит здоровью табак. Во время проведения такой акции раздаются информационные материалы.

Районная организация БОКК с 2014 года оказывает помощь вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины. В рамках месячника прошла встреча с переселенцами. Благодаря поддержке Международной федерации обществ Красного Крес­та и Красного Полумесяца производится выдача наиболее уязвимым категориям переселенцев ваучеров на приобретение необходимых товаров.

Волонтеры Красного Креста во главе с председателем районной организации БОКК провели благотворительную акцию по сбору денежных пожертвований в поддержку детей-инвалидов и молодых инвалидов. Среди волонтеров, которые приняли участие в этой акции, – учащиеся СШ № 5, работники районного Центра социального обслуживания населения, члены первичной организации Белорусской ассоциа­ции помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Акция проводилась на городском рынке. Также была организована беспроигрышная лотерея, учас­тие в которой смогли принять кричевляне в ходе проведения праздника «Здравствуй, лето!». Стало доброй традицией участие районной организации в благотворительном концерте «От сердца к сердцу», который вот уже на протяжении нескольких лет проходит 1 июня. Посвящается он Международному дню защиты детей. В ходе проведения благотворительного концерта волонтерами Красного Креста было организовано проведение беспроигрышной лотереи. Благодаря проведенным акциям собраны пожертвования в сумме 700 рублей, которые будут переданы семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Районная организация БОКК в достижении поставленных перед ней целей активно сотрудничает с районными организациями ОО «Белорусский союз женщин», РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский фонд мира» и др. Помощь и поддержку оказывает районный исполнительный комитет, неравнодушные жители Кричевщины. А вместе можно сделать гораздо больше.

Владимир Далецкий.

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