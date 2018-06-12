|
Чечерские педагоги живут спортивно
13.06.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
Традиционная районная спартакиада среди работников сферы образования собрала на стадионе гимназии любителей активного образа жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционная районная спартакиада среди работников сферы образования собрала на стадионе гимназии любителей активного образа жизни. А в педагогических...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)