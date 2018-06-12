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Чечерские педагоги живут спортивно

13.06.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк  
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Традиционная районная спартакиада среди работников сферы образования собрала на стадионе гимназии любителей активного образа жизни.
А в педагогических коллективах таких немало. Всех участников приветствовала организатор мероприятия, председатель райкома отраслевого профсоюза Татьяна Перевозникова. В яркой форме, с отличным настроением и волей к победе команды состязались в различных видах спорта. В этот день над стадионом витал дух соперничества. Эстафеты, армреслинг, перетягивание каната, настольный теннис, дартс, поднятие гири, волейбол – борьба шла на нескольких площадках. По итогам спартакиады среди школ первое место заняла команда Мотневич, на втором СШ №1, на третьем – педагоги из Нисимкович.
Среди учреждений дошкольного образования впереди всех ясли-сад №2, вторая позиция у санаторного ясли-сада №4, замыкает тройку лидеров центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Участники зарядились бодростью и позитивом надолго.
Лидия ХОРОШИЛОВА.

Чечерские педагоги живут спортивно

Чечерские педагоги живут спортивно

Чечерские педагоги живут спортивно

 
 
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Традиционная районная спартакиада среди работников сферы образования собрала на стадионе гимназии любителей активного образа жизни. А в педагогических...
 
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