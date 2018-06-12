|
Сдай кровь, спаси жизнь! Пинчан и жителей Пинского района призывают безвозмездно сдать кровь
13.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
>
Безопасные запасы крови и продуктов крови необходимы везде и всегда. Для спасения жизни и улучшения здоровья людей во всем мире ежегодно сдается более 90 миллионов доз крови. Тем не менее, потребность в донорской крови продолжает расти. Кровь для спасения жизни требуется при проведении сложных операций, при тяжелых родах, пострадавшим от ожогов и травм, онкобольным и в других критических ситуациях.
— Организации здравоохранения в полном объеме обеспечиваются компонентами и препаратами крови, создана и функционирует жесткая система отбора доноров, — рассказала корреспонденту pinsknews.by врач лабораторной диагностики станции переливания крови Елена Базеко и обратилась к жителям Пинского района и города Пинска с призывом прийти 14 июня на станцию переливания крови по адресу: ул. Горького, 43 в г. Пинске и сдать кровь, выполнив гуманную миссию по спасению чьей-то жизни.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)