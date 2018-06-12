Сдай кровь, спаси жизнь! Пинчан и жителей Пинского района призывают безвозмездно сдать кровь



14 июня как Всемирный день донора крови отмечен в календарях жителей 192 государств, в том числе и Республики Беларусь.

Безопасные запасы крови и продуктов крови необходимы везде и всегда. Для спасения жизни и улучшения здоровья людей во всем мире ежегодно сдается более 90 миллионов доз крови. Тем не менее, потребность в донорской крови продолжает расти. Кровь для спасения жизни требуется при проведении сложных операций, при тяжелых родах, пострадавшим от ожогов и травм, онкобольным и в других критических ситуациях.

Ежегодно Пинской станцией переливания крови заготавливается более 4 тысяч литров крови и более 2 тысяч литров плазмы.

— Организации здравоохранения в полном объеме обеспечиваются компонентами и препаратами крови, создана и функционирует жесткая система отбора доноров, — рассказала корреспонденту pinsknews.by врач лабораторной диагностики станции переливания крови Елена Базеко и обратилась к жителям Пинского района и города Пинска с призывом прийти 14 июня на станцию переливания крови по адресу: ул. Горького, 43 в г. Пинске и сдать кровь, выполнив гуманную миссию по спасению чьей-то жизни.