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Сегодня – Всемирный день донора крови
14.06.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край
Если общество помогает тем его членам, которые по каким-то причинам нуждаются в помощи, − это и делает такое общество «гражданским». Во многих странах при приеме на работу предпочтение отдается тому, кто имеет карточку донора. И это неудивительно. Донор ответственно относится к своему здоровью и имеет активную гражданскую позицию – такой работник не подведет. Самое важное во всем этом то, что для самих доноров сдача крови – осознанный жест помощи тому, кто попал в беду, а не момент извлечения какой бы то ни было выгоды. Европейцы не считают донорство героизмом: «Это так же естественно, как чистить зубы и переходить дорогу на зеленый свет».
Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности: гражданской, христианской, человеческой… Это престижно, достойно, это означает, что ты здоровый взрослый человек, имеющий активную гражданскую позицию, желающий сделать мир чуточку лучше…
Многих потенциальных доноров волнует вопрос: как быть после кроводачи? Предлагаем простую таблицу, простую для запоминания.
Поздравляем всех доноров с праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, любви, долголетия!
Александр Зубарь, врач-трансфузиолог УЗ «Осиповичская ЦРБ»
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Если общество помогает тем его членам, которые по каким-то причинам нуждаются в помощи, − это и делает такое общество «гражданским». Во многих странах при приеме...
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