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Сегодня – Всемирный день донора крови

14.06.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Сегодня – Всемирный день донора крови

Если общество помогает тем его членам, которые по каким-то причинам нуждаются в помощи, − это и делает такое общество «гражданским». Во многих странах при приеме на работу предпочтение отдается тому, кто имеет карточку донора. И это неудивительно. Донор ответственно относится к своему здоровью и имеет активную гражданскую позицию – такой работник не подведет. Самое важное во всем этом то, что для самих доноров сдача крови – осознанный жест помощи тому, кто попал в беду, а не момент извлечения какой бы то ни было выгоды. Европейцы не считают донорство героизмом: «Это так же естественно, как чистить зубы и переходить дорогу на зеленый свет».

Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности: гражданской, христианской, человеческой… Это престижно, достойно, это означает, что ты здоровый взрослый человек, имеющий активную гражданскую позицию, желающий сделать мир чуточку лучше…

Многих потенциальных доноров волнует вопрос: как быть после кроводачи? Предлагаем простую таблицу, простую для запоминания.

Что нужно делать после сдачи крови или ее компонентов Чего нельзя делать после сдачи крови или ее компонентов
Отдохнуть под наблюдением медицинского персонала в течение 30 мин. Снимать повязку с руки и (или) мочить ее в течение четырех часов.
Непосредственно после сдачи крови и ее компонентов управлять транспортным средством.
В случае плохого самочувствия немедленно сообщить об этом медицинскому персоналу, не покидать Центр (самый простой выход – лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен). Курить в течение 1-2 часов, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво в течение 24 часов.
Употребление повышенного количества жидкости и белковой пищи в течение ближайших 48 часов после сдачи крови и ее компонентов. Поднимать тяжести и совершать действия, связанные с физической нагрузкой на руку, из которой производился забор крови и ее компонентов – в течение 12 часов.
Заниматься деятельностью, требующей значительных физических усилий – в течение 24 часов

 Поздравляем всех доноров с праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, любви, долголетия!

 Александр Зубарь,  врач-трансфузиолог УЗ «Осиповичская ЦРБ»

 
 
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Если общество помогает тем его членам, которые по каким-то причинам нуждаются в помощи, − это и делает такое общество «гражданским». Во многих странах при приеме...
 
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14 июня – Всемирный день донора крови. Донорство спасает чью-то жизнь!
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