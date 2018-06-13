14 июня – Всемирный день донора крови. Донорство спасает чью-то жизнь!

Сегодня, по статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете. Поэтому трансфузиологи заинтересованы в приливе новых сил в донорское движение.

Вопрос нехватки донорской крови с каждым годом становится все острее – люди травмируются, попадают в аварии. Но сдать кровь во имя спасения жизни другого человека может любой желающий.

Как надо готовиться к сдаче крови.

К чему, к чему, а к этому приготовиться оказывается проще всего. Накануне нельзя пить алкоголь и лекарственные препараты, желательно также выспаться и не курить. Сама процедура сбора крови совершенно безболезненная и даже полезная, так как стимулирует организм к воспроизводству крови и ее компонентов.

Оказывается, процедура довольно проста и занимает всего несколько минут. После того как донор разместился в удобном кресле, ему в вену вводят одноразовую иглу. По прошествии нескольких минут медсестра накладывает давящую повязку.

Всех доноров можно поделить на две категории: первичные и постоянные. Несложно догадаться, что первые – это те, кто сдавали кровь единожды, вторые – те, кто делают это регулярно.

Сморгонская ЦРБ.