ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните об опасности приближения к проводам воздушных линий

14.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но и при подготовке к ней. Ловля рыбы с берега осуществляется телескопическими удочками длиной более шести метров, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий до земли.
Помните об опасности приближения к проводам воздушных линий

9 мая 2018 г. в г.Минске на территории гаражного кооператива мужчина, находясь возле гаража, углепластиковым удилищем длинной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ и попал под напряжение. На проводе ВЛ и металлическом гараже обнаружены следы перекрытия. Пострадавший получил термические ожоги тела. На момент приезда скорой помощи пострадавший находился в сознании. На территории гаражного кооператива и вблизи него водоемы отсутствуют. 

В этот же день вблизи н.п. Замостье Молодеченского  района Минской области около р. З.Березина в месте пересечения воздушной линии 35 кВ мужчина произвел касание удилищем провода, в результате чего им была получена электротравма. Пострадавший был доставлен свидетелями происшествия в больницу, где была констатирована смерть пострадавшего. На расстоянии порядка 2 метров от места несчастного случая были установлены информационные плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током.

20 мая 2018 г. вблизи н.п. Новоселки компания рыбаков осуществляла рыбную ловлю на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза. Уже в сумерках, окончив рыбную ловлю один из рыбаков, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя под проводами ВЛ-10 кВ, мужчина споткнулся об искусственную насыпь, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током. На опоре ВЛ установлен плакат «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена».

Любителей рыбалки не останавливает многочисленные предупреждения о запрете рыбной ловли под линиями электропередачи.

Уважаемые любители рыбной ловли! Прежде чем приступить к увлекательному и полезному занятию, убедитесь, что поблизости нет воздушных линий электропередачи. Чтобы ваша рыбалка не имела грустного финала, помните об опасности приближения к проводам воздушных линий; предостерегите об опасности других лиц, находящихся в поле вашего зрения, нарушающих Правила охраны электрических сетей и подвергающих опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Н.С.Грехов, инспектор.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Людей с морщинами вокруг глаз назвали добрыми и искренними
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Лидская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика