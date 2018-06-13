Помните об опасности приближения к проводам воздушных линий

Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но и при подготовке к ней. Ловля рыбы с берега осуществляется телескопическими удочками длиной более шести метров, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий до земли.

9 мая 2018 г. в г.Минске на территории гаражного кооператива мужчина, находясь возле гаража, углепластиковым удилищем длинной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ и попал под напряжение. На проводе ВЛ и металлическом гараже обнаружены следы перекрытия. Пострадавший получил термические ожоги тела. На момент приезда скорой помощи пострадавший находился в сознании. На территории гаражного кооператива и вблизи него водоемы отсутствуют.

В этот же день вблизи н.п. Замостье Молодеченского района Минской области около р. З.Березина в месте пересечения воздушной линии 35 кВ мужчина произвел касание удилищем провода, в результате чего им была получена электротравма. Пострадавший был доставлен свидетелями происшествия в больницу, где была констатирована смерть пострадавшего. На расстоянии порядка 2 метров от места несчастного случая были установлены информационные плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током.

20 мая 2018 г. вблизи н.п. Новоселки компания рыбаков осуществляла рыбную ловлю на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза. Уже в сумерках, окончив рыбную ловлю один из рыбаков, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя под проводами ВЛ-10 кВ, мужчина споткнулся об искусственную насыпь, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током. На опоре ВЛ установлен плакат «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена».

Любителей рыбалки не останавливает многочисленные предупреждения о запрете рыбной ловли под линиями электропередачи.

Уважаемые любители рыбной ловли! Прежде чем приступить к увлекательному и полезному занятию, убедитесь, что поблизости нет воздушных линий электропередачи. Чтобы ваша рыбалка не имела грустного финала, помните об опасности приближения к проводам воздушных линий; предостерегите об опасности других лиц, находящихся в поле вашего зрения, нарушающих Правила охраны электрических сетей и подвергающих опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Н.С.Грехов, инспектор.