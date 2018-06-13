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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1988 человека, в том числе вчера, 13 июня, – 36 человек

14.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1988 человека, в том числе вчера, 13 июня, – 36 человек

В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 22 случая. 

Дачные участки:  с/т «Химик-1» – 1 случай, Квасовский сельсовет – 1 случай. 

Лесные массивы:  Подлабеньский  – 1 случай, Вертелишковский – 3 случая, Сопоцкинский  – 1 случай, Одельский  – 1 случай, Скидельский  – 1 случай, Коптевский – 3 случая, лес ур.Пышки  – 1 случай, лес ур.Чеховщизна – 1 случай , ур.Лососно – 3 случая,  ур.Румлево – 1 случай , м-на Ольшанка – 1 случай, в м-не Фолюш – 1 случай. 

Мостовский район – 1 случай. 

Волковысский район  –  1 случай. 

На территории Волковыска (ул.Горбатова) – 1 случай, частное домовладение г.Волковыск (ул.Техническая) – 1 случай, дачные участки д.Ольшимово, р-н «Козьи горы» – 2 случая. 

Кореличский район: приусадебный участок д.Равины – 1 случай. 

Лидский район: дачный участок п.Принеманский – 1 случай, лесной массив г.Березовка – 1 случай. 

Новогрудский район: частное домовладение д.Брольники – 1 случай, лесные массивы д.Городечно, в р-не озера Кромань – 2 случая . 

Новогрудский район: на территории г.Сморгонь (ул.Крапивы) – 1 случай, лесные массивы г.Сморгонь, д.Рыбки – 2 случая. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 22 случая.  Дачные участки:  с/т «Химик-1» – 1 случай, Квасовский сельсовет – 1 случай.  Лесные массивы: ...
 
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