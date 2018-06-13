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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1988 человека, в том числе вчера, 13 июня, – 36 человек
14.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 22 случая.
Дачные участки: с/т «Химик-1» – 1 случай, Квасовский сельсовет – 1 случай.
Лесные массивы: Подлабеньский – 1 случай, Вертелишковский – 3 случая, Сопоцкинский – 1 случай, Одельский – 1 случай, Скидельский – 1 случай, Коптевский – 3 случая, лес ур.Пышки – 1 случай, лес ур.Чеховщизна – 1 случай , ур.Лососно – 3 случая, ур.Румлево – 1 случай , м-на Ольшанка – 1 случай, в м-не Фолюш – 1 случай.
Мостовский район – 1 случай.
Волковысский район – 1 случай.
На территории Волковыска (ул.Горбатова) – 1 случай, частное домовладение г.Волковыск (ул.Техническая) – 1 случай, дачные участки д.Ольшимово, р-н «Козьи горы» – 2 случая.
Кореличский район: приусадебный участок д.Равины – 1 случай.
Лидский район: дачный участок п.Принеманский – 1 случай, лесной массив г.Березовка – 1 случай.
Новогрудский район: частное домовладение д.Брольники – 1 случай, лесные массивы д.Городечно, в р-не озера Кромань – 2 случая .
Новогрудский район: на территории г.Сморгонь (ул.Крапивы) – 1 случай, лесные массивы г.Сморгонь, д.Рыбки – 2 случая.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1988 человека, в том числе вчера, 13 июня, – 36 человек
В Гродно и Гродненском районе зарегистрированы 22 случая. Дачные участки: с/т «Химик-1» – 1 случай, Квасовский сельсовет – 1 случай. Лесные массивы: ...
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