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«Поделиться жизнью!» предлагают всем желающим в Бресте

14.06.2018 12:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на систему регулярной безвозмездной добровольной сдачи крови, с января 2017 года получил начало и активно продолжается во всех регионах Брестской области проект «Безвозмездное донорство начинается с меня!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56399.php

«Поделиться жизнью!» предлагают всем желающим в Бресте

В 2017 году почти втрое увеличилось количество безвозмездных доноров крови, что составило 34,2% от их общего количества. За 5 месяцев 2018 года уже проведено более 12 тысяч кроводач, из них около 40% безвозмездных.

Благодаря тем, кто принял участие в этом проекте экономия бюджетных средств в системе здравоохранения области в 2017 году составила 664 тыс. рублей, за 5 месяцев 2018 года - 343 тысячи рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56399.php

«Поделиться жизнью!» предлагают всем желающим в Бресте

Средства направлены на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения области, в том числе на закупку медицинского оборудования. Так, в 2017 году для диагностики нарушений осанки у детей приобретено 3 оптических топографа, которые установлены в организациях здравоохранения городов Брест, Пинск, Барановичи. Уже в текущем году с учетом сэкономленных средств по безвозмездному донорству закуплено и получены еще 3 оптических топографа для организаций здравоохранения «Кобринская центральная районная больница», «Пружанская центральная районная больница», «Лунинецкая центральная районная больница».

Во всех регионах Брестской области в рамках Всемирного дня донора крови организованы пресс-мероприятия, горячие телефонные линии, выездные пункты сдачи крови на предприятиях, в учреждениях, организациях.

В рамках Всемирного дня донора крови и реализуемого в Брестской области проекта по пропаганде безвозмездного донорства 12.06.2018 в               УЗ «Брестская центральная городская больница» проведен день донора с участием начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаловского В.П., главного государственного санитарного врача Брестской области Ильяшевой Е.В. и медицинских работников, для которых эта миссия стала ежегодной и традиционной, как пример человечности и врачебного долга.

В этот день около 40 добровольцев пополнили ряды безвозмездных доноров. Много это или мало? Это много! Это много в масштабе жизни!

Проект «Безвозмездное донорство начинается с меня!» на Брестчине продолжается. 

Каждый, кто неравнодушен к жизни и судьбе других людей, может стать участником проекта, что бы кому-то СПАСТИ ЖИЗНЬ!

 
Теги: Брест
 
 
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В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на систему регулярной безвозмездной добровольной сдачи крови, с января 2017 года...
 
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