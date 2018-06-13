Вода и песок пляжа в Кореличах — на контроле





Специалистами государственного учреждения «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» организован надзор за зоной отдыха на озере Юбилейное в г.п. Кореличи.

В текущем году до начала купального сезона в ходе государственного санитарного надзора в лабораториях Кореличского райЦГЭ и Новогрудского ЗЦГЭ исследованы 4 пробы воды из водоема и 2 пробы песка с пляжа. Результаты исследования воды и песка по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям ТНПА.

Контроль качества воды в Юбилейном будет продолжаться в купальный период, информация будет размещаться на сайте Кореличского райЦГЭ.

В целях предупреждения возникновения кишечных инфекций и пищевых отравлений хотелось бы рассказать о некоторых мерах предосторожности. На пляж берите продукты, не требующие особых условий хранения. Возьмите с собой бутилированную воду, чтобы хватило не только для питья, но и для мытья фруктов, овощей, одноразовые гигиенические салфетки для рук. Не выбрасывайте мусор в неустановленных местах, пользуйтесь урной или контейнером.

Соблюдайте простые правила гигиены и пусть летний отдых принесет вам только радость.

Александр ГЕРМАНЮК,

главный врач районного ЦГЭ.

Фото Оксаны ЯНУШ.