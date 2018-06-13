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Вода и песок пляжа в Кореличах — на контроле

14.06.2018 — Новости Здоровья | Полымя  
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Вода и песок пляжа в Кореличах — на контроле

Специалистами государственного учреждения «Кореличский  районный центр гигиены и эпидемиологии» организован  надзор  за  зоной отдыха на озере Юбилейное в г.п. Кореличи.

В текущем году  до начала купального сезона в ходе государственного санитарного надзора в лабораториях  Кореличского райЦГЭ и Новогрудского ЗЦГЭ  исследованы 4 пробы воды из водоема и 2 пробы песка с пляжа. Результаты  исследования воды  и песка   по микробиологическим и санитарно-химическим  показателям  соответствуют  требованиям ТНПА.

Контроль качества воды в Юбилейном  будет продолжаться в купальный период, информация  будет размещаться на сайте Кореличского райЦГЭ.

В целях  предупреждения возникновения кишечных  инфекций  и пищевых отравлений хотелось бы рассказать о некоторых мерах предосторожности. На пляж берите продукты, не требующие особых условий  хранения. Возьмите с собой  бутилированную воду, чтобы хватило не только для питья, но и для мытья фруктов, овощей, одноразовые гигиенические салфетки для рук. Не выбрасывайте мусор  в неустановленных местах,  пользуйтесь урной или контейнером.

Соблюдайте простые правила гигиены  и пусть летний отдых принесет вам только радость.

Александр ГЕРМАНЮК,

главный врач  районного ЦГЭ.

Фото Оксаны ЯНУШ.

 

 
 
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Специалистами государственного учреждения «Кореличский  районный центр гигиены и эпидемиологии» организован  надзор  за  зоной отдыха на озере Юбилейное в г.п....
 
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