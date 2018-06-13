14 июня — Международный день донора крови





Ежегодно 14 июня в мире отмечают Международный день донора крови. Всесторонняя поддержка добровольных доноров оказывается в каждой стране мира. Люди, сдающие кровь, всегда находятся на высоком счету и пользуются различными привилегиями.

День донора крови призван решить проблему нехватки этого важного компонента, путем привлечения внимания. Несмотря на то, что кровь должна быть в бесплатном доступе для каждого, кто в ней нуждается, получают донорскую кровь отнюдь не все. Особенно остро проблема нехватки стоит в странах третьего мира, где донорское движение находится в зачаточной стадии. Всемирный день донора с каждым годом обновляет неутешительную статистику, согласно которой больше половины доноров проживает в развитых странах, а это всего лишь 15% населения Земли. Ежегодно во всем мире фиксируется более 100 миллионов процедур сдачи крови. Таким образом, всего 60 государств мира на 100% обеспечивают свои медицинские учреждения всем необходимым.

В Гродненской области насчитывается более 6,8 тысяч доноров крови и 1,03 тысячи доноров плазмы и клеток крови. Достигнутый уровень обеспеченности населения области заготовленной кровью (более 18,0 л на 1 000 жителей) приближается к стандартам и рекомендациям ВОЗ для национальных служб крови. Количество доноров на тысячу населения в области составляет 7,6.

Регулярно пополняя запасы крови, люди делают не только большое дело для окружающих, но и помогают себе. Регулярная сдача ведет к обновлению крови, а значит к улучшению внутренних показателей организма. Кроме того, доноры, регулярно посещая пункты переливания крови, получают бесценную информацию о состоянии своего здоровья. Люди редко навещают врачей и проходят обследования от случая к случаю. Но если делать это с некоторой периодичностью, то шансы избежать серьезных проблем со здоровьем намного увеличиваются. Почему бы не поучаствовать в акции безвозмездной сдачи крови хотя бы раз в год – 14 июня – во Всемирный день донора крови?

Информационная группа райЦГЭ.