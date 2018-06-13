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Опытный и дружный коллектив

14.06.2018 — Новости Здоровья | Савецкая вёска  
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Опытный и дружный коллектив
На протяжении десятилетий так было: фельдшер на селе — авторитетное медицинское светило и обязан разбираться во всем. Какая бы проблема со здоровьем ни случилась, идут сельчане в фельдшерско-акушерский пункт или амбулаторию. Выезд за пределы своего населенного пункта, в районную поликлинику — это, можно сказать, крайний случай…
— Так и есть, — исполняющая обязанности заведующего Бельской амбулатории врача общей практики фельдшер Марина Михайловна Александрова согласна с этим постулатом. — Работая в сельской местности по многу лет, медики нередко знают о проблемах со здоровьем нескольких поколений своих земляков. А люди верят в профессионализм «своего» фельдшера или медсестры, и обращаются к ним со своей болью и переживаниями.
Бельская амбулатория врача общей практики встретила корреспондента «районки» несуетно, но по рабочему. Уборщик чистил дорожки возле здания, фельдшер отпускала лекарства в аптечном ларьке, в стоматологическом кабинете что-то объяснял пациенту врач… Неудивительно: летом в амбулаторию обращается меньше сельчан. Сезон простуд наступает осенью. Да и работы в июне-июле-августе у деревенских хватает: косовица, огороды…
— Радиус обслуживания у нас 19 километров, — Марина Михайловна знакомит с цифрами, фактами и обстоятельствами. — Это деревни Белая, Новочерневка, Преображенск, Голобурды, Заборье и другие, в которых проживает 680 человек. Примерно 42 процента из этого числа — трудоспособное население. Детей — 188, 10 из них — малыши в возрасте до года. Конечно, в первую очередь люди сами к нам обращаются — если заболели. Амбулатория неплохо оснащена: кабинет физиотерапии, дневного стационара, процедурный, прививочный… Есть машина для выездов. Но, конечно, сами на месте не сидим. Согласно графику проводим профилактические осмотры. А пятница — день работы на участке. В деревнях часто бывает такое, что едешь с визитом к одному человеку, а у него дома тебя встречают еще несколько бабушек и дедушек. Они друг у друга узнают, когда приедет доктор, и приходят «в гости». Конечно, мы их тоже осматриваем, измеряем давление, даем рекомендации, выписываем лекарства. Да и просто поговорить с человеком бывает важно. Пожилым и зачастую одиноким жителям необходимо участие и внимание. Нередко бывает, что как только больному становится немного легче, он прекращает пить лекарства и выполнять назначения. Беседуем, аргументируем, убеждаем. Главное, чтобы было доверие человека к тебе.
В нашей амбулатории работает опытный коллектив. Стаж работы у коллег от 25 до 32 лет. Причем — немаловажно! — все они свои. Либо давно живут в этих краях, либо отсюда уходили на учебу в медицинские учреждения и сюда же возвратились.
Заболел зуб? От этой неприятности вас избавит врач Александр Карниенко. Нужно сдать анализы? Лаборант Елена Мельникова — ответственный человек. Донимает кашель, болит горло, ноет спина? Добро пожаловать в физиотерапевтический кабинет, где процедуры проведет медсестра Елена Савостьянова.
Акушерка Елена Смолякова — внимательный, доброжелательный, отзывчивый специалист. Участковая детская медсестра Людмила Тишенинова обязательно найдет в своем сердце частичку доброты и ласки для каждого малыша, назначит лечение. Приведет домой и передаст родителям допоздна гуляющего ребенка… А если семья числится в неблагополучных, то и поинтересуется, что сегодня ели дети.
Всегда на ходу и готова к вызову машина у водителя Николая Качанова. Поддерживает чистоту и стерильность санитарка Галина Стельмах. Добросовестно справляются с работой уборщик территории Михаил Гарусов и рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий Елена Семякина.
А еще у нас очень дружный коллектив. Царит полное взаимопонимание и каждый подставит плечо, окажет поддержку. В этом я уверена.
Текст и фото Андрея ЕРМАКОВА
 
 
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На протяжении десятилетий так было: фельдшер на селе — авторитетное медицинское светило и обязан разбираться во всем. Какая бы проблема со здоровьем ни случилась,...
 
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