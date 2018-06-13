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Для выезжающих за рубеж

14.06.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Перед тем, как отправиться в путешествие, Вам следует подумать, насколько состояние Вашего здоровья позволяет выехать в ту или иную страну в зависимости от климата, условий питания, особенностей культурного отдыха, возможности проведения профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней. Для этого Вам необходимо пройти тщательный медицинский осмотр и получить заключение врача. С особым вниманием следует отнестись к рекомендациям врача больным хроническими заболеваниями, беременным и лицам с малолетними детьми.

При выезде в страны неблагополучные по желтой лихорадке Вы должны сделать профилактическую прививку в учреждении здравоохранения «19 центральная районная поликлиника» г. Минска (пр. Независимости, 119, тел. 267-07-22) и получить свидетельство международного образца о вакцинации против желтой лихорадки.

 Рекомендательный характер Всемирной Организации Здравоохранения при поездке в отдельные страны имеют прививки против гепатита А, брюшного тифа, гепатита В, бешенства, менингококковой инфекции (на севере страны), японского энцефалита, дифтерии и столбняка.

По рекомендациям ВОЗ, публикуемым в разделе о международных поездках и здоровье, все лица, совершающие поездки в районы, затронутые полиовирусом, и из них, должны быть полностью вакцинированы против полиомиелита. Эндемическая передача дикого полиовируса сохраняется в трех странах: Афганистане, Нигерии и Пакистане.

В ряде стран, в том числе в  Европе, Украине регистрируется вспышечная заболеваемость корью и краснухой.

Перед поездкой Вы должны обязательно пройти инструктаж в туристической фирме, которая организует поездку, рекомендуем также  уточнять  актуальную информацию (о заболеваниях и мерах профилактики, требованиях страны пребывания в отношении прививок) и при получении визы в консульстве.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок взрослому населению в республике Беларусь проводятся прививки против дифтерии и столбняка через каждый 10 лет с момента  последней ревакцинации. Ваш прививочный статус в отношении прививок против дифтерии и столбняка можно уточнить в организации здравоохранения по месту жительства (в прививочном кабинете, у врача-терапевта) и,  при необходимости (отсутствии очередной ревакцинации и противопоказаний), получить прививку.

Прививки, рекомендуемые для профилактики других инфекционных заболеваний (гепатита А и  гепатита В и др.) при выезде за рубеж  проводятся по предварительной записи, на платной основе в организациях здравоохранения, имеющих лицензию (например, городской кабинет вакцинопрофилактики в г. Минске ул. Якубовского53, контактный телефон: +375 17 258-76-12, медицинские центры).

С информацией о рекомендуемых прививках  для лиц, выезжающих за рубеж, можно ознакомиться на сайте ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by) в разделе «статьи (эпидемиология)».

Перед поездкой сформируйте и имейте при себе аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.

Во время путешествия Вам необходимо соблюдать определенные правила и ограничительные меры проживания, питания и культурного отдыха.

Люди из стран умеренного климата нуждаются в адаптации в странах с тропическим и субтропическим климатом. Для предупреждения солнечного и теплового ударов необходимо носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребления жидкостей и ограничить прием алкогольных напитков.

Во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Не трогайте кошек, собак и других животных! Это опасно практически во всех странах. Если Вы при контакте с животным получили укус, оцарапывание или просто ослюнение, тщательно промойте эту часть тела водой с мылом. Немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о проведении прививок против бешенства и столбняка.

Другую опасность представляют укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьезным нарушениям Вашего здоровья. Большинство опасных для человека кровососущих насекомых (блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи) являются переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний. Для предупреждения осложнений во время отдыха на природе необходимо избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми, одевать одежду с длинными рукавами, брюки, ботинки с плотными гетрами или носками, применять репелленты.

В случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений следует  немедленно обратиться к врачу.

Проживание допускается только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. При наличии в номере комаров, блох, грызунов необходимо немедленно поставить в известность администрацию для принятия срочных мер по их уничтожению. В местах скопления летающих насекомых требуйте засетчивания окон и дверей, наличия пологов над кроватью и электрофумигаторов. В целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды).

Употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены. Прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где используются продукты гарантированного качества;  для питья употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки (бутилированная или кипяченая вода, напитки, соки промышленного производства и гарантированного качества). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды; овощи и фрукты мыть безопасной водой (кипяченой или бутилированной) и обдавать кипятком; мясо,  рыба,  морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке; желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями. В случае необходимости приобретайте продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.  При покупке продуктов обращайте внимание на срок годности, соблюдайте температурный режим их хранения, не употребляйте продукты после истечения срока годности. Не берите с собой в дорогу скоропортящиеся продукты (вареную колбасу, молочные и кисломолочные продукты, пирожные с кремом и т.п.); перед едой следует всегда следует тщательно мыть руки с мылом.

Не рекомендуется проведение экскурсий, других мероприятий (охота, рыбалка) в местах, не обозначенных официальной программой. Купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных водоемах; при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.

Не рекомендуется лежать на пляже без подстилки, ходить по земле без обуви.

Не рекомендуется приобретение меховых, кожаных изделий, а также животных и птиц у частных торговцев.

Строго соблюдайте правила личной гигиены!

 
Теги: Минск
 
 
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Перед тем, как отправиться в путешествие, Вам следует подумать, насколько состояние Вашего здоровья позволяет выехать в ту или иную страну в зависимости от...
 
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