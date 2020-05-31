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Как не стать жертвой клещей

15.06.2018 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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Как не стать жертвой клещейНа территории Республики Беларусь наступил сезон активности клещей, через укус которых могут передаваться возбудители «клещевых инфекций» (болезнь Лайма и клещевой энцефалит).

Клещи начинают проявлять активность при температуре окружающей среды выше 50С, с повышением температуры воздуха их активность нарастает.

С целью профилактики нападения клещей и связанного с этим риска заражения «клещевыми инфекциями» санитарная служба района рекомендует при выездах в загородную зону,  при посещении лесных и парковых зон соблюдать следующие меры предосторожности и защиты:

используйте одежду из плотных тканей светлых оттенков,  максимально закрывающую открытые участки тела;

при длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей применяйте отпугивающие средства (репелленты), которые наносятся на одежду или кожу согласно инструкции;

проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия с одежды клещей не реже одного раза в час и в конце посещения  лесных и парковых зон;

употребляйте в пищу только кипяченое козье молоко;

для уменьшения численности клещей на территориях частных домовладений, дачных участков удаляйте опавшую листву, валежник, проводите своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы;

при обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую  помощь. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления согласно инструкции по их применению; нитяной петли (прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, извлекают его, подтягивая вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы)) движений; тонкого пинцета. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его;

место присасывания обработать спиртосодержащим антисептиком;

после удаления клеща следует обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками и установит медицинское наблюдение. Случаи развития болезни Лайма у лиц, которые принимали антибиотик после укуса клеща, крайне редки. Клещи могут переносить и при укусе передавать возбудителей других бактериальных инфекций (анаплазмоза, эрлихиоза и т.д.). Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции.

Необходимо помнить, что максимальный эффект химиопрофилактики достигается только в том случае, если прием антибиотиков начат в первые 72 часа после укуса клеща. При повторных укусах клещей следует проводить профилактику антибиотиком.

По желанию можно провести лабораторное исследование удаленного клеща, которого с этой целью следует поместить в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой. Исследование не является обязательным и проводится на платной основе при самостоятельной доставке клеща в лабораторию. Бесплатное исследование клеща проводится только тем лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему лекарственных средств, обычно используемых для химиопрофилактики клещевых инфекций.

Исследования клещей на Лайм-боррелиоз проводятся в микробиологической лаборатории ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г. Витебск, ул. Жесткова, 25, кабинет 102. Режим работы: понедельник—пятница, 8.30—16.00, тел.: 8-0212-47-21-19, 8-0212-47-96-74. Стоимость исследования составляет 8 руб. 41 коп.

При появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций (появление пятна на месте укуса клеща, повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и др.) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Инкубационный период составляет при клещевом энцефалите от 2 до 21 суток, при клещевом боррелиозе — от 2 до 30 суток.

Выполняя указанные выше правила профилактики можно защитить себя и своих близких от нападения клещей, избежать заболеваний, которые они переносят.

В. ГРАЩЕНКО,

главный государственный санитарный врач Шарковщинского района.

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