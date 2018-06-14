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17 июня – День медицинского работника: Старые деревья не пересаживают…

15.06.2018 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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17 июня – День медицинского работника: Старые деревья не пересаживают…
Врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Столинской ЦРБ Сергей Иванович Кисель  занесён на районную Доску почёта в области социальной сферы. Как юный уроженец Луки попал в медицину?  Какие правила нужно выполнять для того, чтобы не стать пациентом отделения травматологии? Как проводит свободное время главный травматолог района?

Об этом и многом другом – в статье о докторе, который предан своей стезе вот уже 22 года.

…О детстве у Сергея сохранились самые тёплые воспоминания.  Оно было самым обычным для того времени и самым не банальным для дня настоящего. Никаких телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов. Взамен них — деревушка у леса, свежий воздух, беззаботность, игра в футбол со сверстниками, походы за грибами…

Профессию юному Сергею выбрала мама:

– Сама определила меня в медицинское училище, – шутит сегодня Сергей Иванович.

И за этот выбор он благодарен. Материнское сердце не подвело: с её подачи сын попал в свою профессию.

После медучилища, где было получено фельдшерское образование, — служба в армии.  Сначала служил в ракетных войсках стратегического назначения в Кировской области, затем – насыщенные напряжённые полгода в Кабуле, где с полученным образованием довелось быть бессменным медбратом в отделении «кожвена». Солдаты не были готовы к экзотическим насекомым и очень страдали от укусов москитов, которые были переносчиками лешманиоза.  Бесконечные перевязки, работа и днём, и ночью. Единственным просветом были творческие вечера для поднятия духа солдат. На концерты к ним приезжали многие известные исполнители, но самое неизгладимое впечатление оставила невероятная группа «Ялла».

После армии и учёбы на подготовительном отделении  Сергей Кисель поступает в Минский медицинский институт на лечебный факультет, где учится 6 лет.  По распределению попадает в Столинскую ЦРБ. Первый год – интернатура, второй год – работа хирургом, остальные 20 лет – травматологом. Последние 11 лет Сергей Иванович заведует отделением травматологии.  Сегодня он безмерно благодарен своим наставникам:  Михаилу Игнатьевичу Прусу, который питал его душевной добротой и профессионализмом; Виктору Ивановичу Мойсюку с его даром педагогики; Николаю Ильичу Курчене, который познакомил с азами травматологии; Ивану Григорьевичу Разуванову, который некогда заведовал отделением травматологии и тоже щедро делился своими знаниями с коллегами.

Вспоминает, что в  начале профессионального пути лечить пациентов было гораздо сложнее: материальная база оставляла желать лучшего. За последние годы медицина шагнула далеко вперёд, появились новые технологии, возможности, качественные импланты и протезы, которые в прямом смысле поставят на ноги.

Самые благодарные пациенты, по мнению Сергея Ивановича, – это дети. Они обладают огромной восстановительной силой молодых организмов.

Самые тяжёлые пациенты – пожилые люди. Постель отнимает у них силы, образовываются пролежни, хуже срастаются переломы.

– Как не стать вашим пациентом? Дайте советы профессионала читателю.

Сергей Иванович убеждённо перечисляет самые главные рекомендации:

– Нельзя забывать об активном образе жизни, ведь остеопороз (истощение костной ткани) любит людей, которые мало двигаются.

А ещё для крепких костей очень важно сбалансированное питание: молочные продукты, мясо, зелень, витамины… И вообще, чтобы не попадать в травматологию, нужно осторожничать. Зимой помнить о гололёде, устраивать быт пожилым родственникам (например, смастерить те же поручни для удобства в ванне), рассказывать детям о правилах безопасного поведения. 

Сергей Кисель уверен: за травмы детей в возрасте до трёх лет в ответе их родители, ведь малышам нужно усиленное внимание, на словах с ними тяжело пока договориться и описать все опасности, которые таит большой интересный и не всегда безопасный окружающий мир. 

Как же проводит свободное время главный травматолог района?  Как отдыхает? Свободного времени катастрофически не хватает.  Единственное хобби, ради которого можно встать и в шесть утра, – это тихая охота.  Походы за грибами – давняя любовь с детства. 

Многодетному отцу важно выкроить время для общения с тремя детьми: десятилетней Машей, двенадцатилетним Андреем и пятнадцатилетним Иваном. На вопрос, не собираются ли дети пойти по стопам родителей-медиков (супруга С. И. Киселя   тоже врач), отец семейства отвечает, что вряд ли. Возможно, Маша.

Отпуск любит проводить с семьёй на море, если удаётся.  А вообще, уверен, что перемена рода деятельности – пусть даже это обычная рядовая поездка на дачу в Луку – это уже и есть отдых.  О любви к родным корням говорит красиво и метафорично: старые деревья не пересаживают…

Кстати,  о возрасте! В конце мая Сергей Иванович Кисель отпраздновал свой 50-летний юбилей. И в свои 50 – он полон сил, энергии, хорошего настроения и чувства юмора.

Лилия  ГУЩА

Фото  Александра НИКИФОРЕНКО

 

 

 
 
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  Врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Столинской ЦРБ Сергей Иванович Кисель  занесён на районную Доску почёта в области социальной сферы....
 
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