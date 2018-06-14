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Работники Ельского РОЧС напоминают родителям о безопасности детей у водоемов

15.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое количество людей:

2009 — 838 человек, в том числе 74 ребенка. 2010 — 1313 человек, в том числе 82 ребенка.

2011 — 730 человек, в том числе 42 ребенка. 2012 — 705 человек, в том числе 51 ребенок.

2013 – 571 человек, в том числе 34 ребенка. 2014 – 625 человек, в том числе 36 детей.

2015 – 431человек, в том числе 31 ребенок. 2016 – 376 человека, в том числе 26 детей.

2017 – 374 человека. В том числе 25 детей

По состоянию на 25 мая 2018 года на водных объектах Республики Беларусь погибло 83 человека, из них 8 несовершеннолетних. При купании погибло 8 человек, из них 1 ребенок.

Спасено 61 человек, из них 16 несовершеннолетних.

Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 6166 человек, из них 937 несовершеннолетних.

Работники Ельского РОЧС напоминают родителям о безопасности детей у водоемов

— Наступил долгожданный купальный сезон, — отмечает Дмитрий Захаров, инспектор Ельского РОЧС. —  Сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните, купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу. Так, 9 апреля рыбак утонул в водохранилище возле д. Васьковцы Молодечненского района. Как выяснилось, мужчина рыбачил на водохранилище. Под воздействием алкоголя, внезапно решил переплыть водоём. Однако его самонадеянная попытка закончилась трагедией.

Днем 9 мая житель Гродно после распития спиртного с друзьями, решил искупаться в пожарном водоеме. При попытке переплыть водоем мужчина утонул на глазах у друзей, не сумевших оказать ему помощь. Они вытащили товарища из воды уже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

Похожий случай произошел 13 мая в Лидском районе. Здесь в водоеме у деревни Шейбаки утонул 28-летний мужчина. Он отдыхал на берегу со знакомыми, распивая спиртные напитки. После чего отправился купаться и, не рассчитав свои силы, утонул. Содержание алкоголя в крови погибшего составило 2 промилле.

27 апреля к трагедии привели одновременно несколько факторов: нахождение в состоянии алкогольного опьянения, неосторожность и оказавшийся по близости водоём. Утонул житель Жабинки. Мужчина ехал по улице на велосипеде вдоль реки. В какой-то момент он не удержался и упал в воду, откуда уже не смог выбраться. Пенсионер находился в нетрезвом состоянии.

28 мая ЧП произошло неподалеку от деревни Вишнево Воложинского района. Водолазы извлекли из водоёма тело утонувшей накануне 27-летней женщины. Компания молодых людей отдыхала на берегу, распивая алкоголь. Женщина была вместе со своим мужем. Вскоре, она пошла купаться и стала тонуть. Друзья вытащили ее на берег и попросили больше в воду не лезть. Но уговоры не помогли: мать троих детей снова пошла плавать и утонула. У погибшей остались три дочери-школьницы. Девочки учатся в первом, третьем и пятом классах.

Каждый из владельцев маломерного судна должен понимать, что подходить к отдыху на водных объектах нужно разумно. Не следует забывать об осторожности, помнить, что соблюдение всех необходимых требований при эксплуатации маломерного судна поможет сохранить жизнь и приятный отдых не будет омрачён трагическими последствиями. А рыбакам важно знать, что никакой улов не стоит человеческой жизни!

29 апреля на реке Неман в Гродненском районе рядом с деревней Пышки погиб рыбак. Житель областного центра с резиновой лодки расставлял на реке сети. В какой-то момент лодка перевернулась, рыбак, находясь без спасательного жилета, упал в воду. Мужчина, запутавшись в собственных сетях, утонул.

В прошлом году еще для двух мужчин рыбалка оказалась последней. Два аналогичных ЧП произошло в Витебском и Сенненском районе. Рыбаки, находясь на резиновой лодке, начали ставить сети. При этом не позаботились о своей же безопасности – в лодках отсутствовали спасательные жилеты. По неосторожности упали в воду и утонули.

Нарушение правил поведения при купании может привести к различным несчастным случаям. Одной из причин которых является неумение плавать. Попав на глубокое место, человек начинает паниковать, барахтаться и, потеряв силы, тонет. Зачастую «плохо плавающие» заплывают далеко от берега и, в итоге, не рассчитав своих сил, погибают. Но и умение плавать – ещё не гарантия безопасности на воде. Открытый водоём – это всегда риск. Многие отдыхающие любят испробовать свои силы, устраивая соревнования по преодолению расстояния от одного берега к другому! При этом рассчитать свои силы может далеко не каждый:

15 мая в Днепре утонул мужчина. Житель Речицы отдыхал в компании товарищей, периодически плавал в реке. Третий заплыв оказался трагическим: мужчина отдалился от берега примерно на 50 м. не рассчитал свои силы, и скрылся под водой. Товарищи попытались спасти его, но безуспешно. Спустя час водолазы подняли бездыханное тело на берег.

В прошлом году на озере в Брестском районе утонул мужчина 43 лет. Как выяснилось, компания весело отдыхала на берегу, мужчины купались, ныряли, заплывали на большие расстояние от берега, и вроде бы ничего не предвещало беды. Как вдруг отдыхающие заметили отсутствие своего товарища. После усиленных поисков мужчину обнаружили в озере без признаков жизни.

4 мая ЧП случилось ночью в Слуцке. Спасателям поступило сообщение о тонущем человеке. Как выяснилось, студентки колледжа прогуливались ночью вдоль набережной. Одна из девушек решила искупаться. После того, как она начала тонуть и звать о помощи, еще одна девушка решила спасти подругу и бросилась за ней в воду. Однако, не справившись, тоже стала звать на помощь. Третья подруга не умела плавать, и немедленно начала звать на помощь. Крики о помощи услышал очевидец и помог выбраться одной из девушек. Тело второй девушки было обнаружено лишь к утру.

Купальщики на матрасах – отдельная головная боль для спасателей. Главной угрозой для «матрасников» является так называемый «отжимной» ветер, который внезапно меняет направление и начинает дуть с берега на середину водного объекта, где, как правило, максимальная глубина. Особую группу риска составляют большие надувные матрасы китайского производства, которые активно продают на рынках и в супермаркетах. Их сдувает быстрее других, и при сильном ветре горе-пловец может вовсе исчезнуть из поля зрения отдыхающих на берегу всего за 15 — 20 минут. Поэтому использовать надувные матрасы все же лучше по прямому назначению — для сна и отдыха. Несмотря на предупреждения об опасности использования таких «плавсредств», туристы с упорством каждый год игнорируют их и регулярно пополняют сводки происшествий:

12 июня 2017 г. ЧП произошло в д. Сипурка Каменецкого района. 29-летняя женщина отдыхала в компании друзей на озере. Женщина решила поплавать на надувном матрасе. Она и не заметила, как матрас течением унесло на середину озера. К несчастью, матрас перевернулся, в результате чего молодая женщина утонула.

Как видно из приведенных примеров, чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения:

– купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

– перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

– входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;

– никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

– не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

– опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;

– не подавайте ложных сигналов бедствия;

– помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

Что касается рыбаков, собираясь порыбачить летом, следует придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут обеспечить личную безопасность на водоемах и беспроблемно провести время, занимаясь любимым занятием:

– необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, если он неблагоприятный, лучше отказаться от рыбалки и остаться дома;

– выбирать место рыбалки стоит из тех, которые рыбак хорошо знает и уже изучил во время предыдущих посещений;

– рыбача со спиннингом, не стоит забираться на находящиеся на берегу или в воде валуны, стараясь обеспечить дальний заброс приманки – обычно такие места очень скользкие и могут привести к падениям, ушибам, травмам;

– с собой всегда нужно брать на рыбалку походную аптечку;

– при использовании на рыбалке лодки: ее необходимо предварительно проверить на исправность, укомплектовать спасательными поясами и жилетами;

– следует также соблюдать правило: даже при наличии спасательных средств на лодку нельзя брать людей, которые не умеют плавать.

Хочется сделать особый акцент на безопасности детей. Водоемы являются одним из самых любимых мест развлечения у детей. Их практически невозможно оттащить от воды, всякие запреты не работают. Поэтому, осторожность на воде — это не требования спасателей, не чрезмерная бдительность или чья-то перестраховка – это, прежде всего, необходимость.

Подростки порой ведут себя слишком беспечно, по-взрослому самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. А в это время взрослые не считают нужным контролировать, где их дети, как они проводят своё свободное время. У воды опасно всякое баловство!

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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