Парад байкеров, рыцарские бои, выступления гимнастов и акробатов, яркая концертная программа от творческих коллективов Минска и Несвижского района, консультации врачей-кардиологов, мастер-классы по здоровому питанию… В Несвиже прошла акция «От всего сердц

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9 июня в дворцово-парковом комплексе г. Несвижа под эгидой РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ трансплантации органов и тканей прошла социально-образовательная акция «От всего сердца», приуроченная к 10-летию трансплантологии в Беларуси. В рамках мероприятия Ассоциация сердечной недостаточности Республики Беларусь провела и День знаний о сердечной недостаточности, целью которого стало информирование о данном заболевании, вопросах профилактики и возможностях лечения.

Согласно последним исследованиям, только 3 % жителей Европы знают и могут правильно определить основные симптомы хронической сердечной недостаточности (ХСН). Благодаря регулярно проводимым дням знаний о сердечной недостаточности, граждане Республики Беларусь узнают больше об этой патологии, симптомы которой часто принимают за симптомы старения организма, а также о том, что в нашей стране возможно оказание высококвалифицированной медицинской помощи на любом этапе течения заболевания, что позволяет снизить частоту госпитализаций и смертность, увеличивая качество и продолжительность жизни пациентов.

Благодаря дням знаний о сердечной недостаточности, сотрудники РНПЦ «Кардиология» повышают мотивацию населения к лечению и сохранению своего здоровья.

В Несвиж для участия в социально-образовательной акции «От всего сердца» прибыли пациенты с хронической сердечной недостаточностью после различного вида кардиохирургического лечения, в том числе после трансплантации сердца, пересадки почек и печени, врачи-кардиологи и кардиохирурги, которые борются за каждое белорусское сердце, трансплантологи, родственники пациентов, артисты, байкеры, спортсмены. Главным шоуменом мероприятия стал семейный доктор Николай Гременок — ведущий телепрограммы «Здоровье» на телеканале «Беларусь 1».

У входа на территорию Несвижского замка зрителей и гостей праздника встречали рыцари в латах и девушки в исторических костюмах. Мероприятие началось с парада минского клуба байкеров «Харлей Дэвидсон». Далее участников акции ожидала театрализованная встреча у замка с участием народного ансамбля народной музыки и песни «Зараніца» Несвижской ДШИ, образцового коллектива «Аношкаўскія музыкі» и Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра им. Уршули Радзивилл Несвижского РЦК.

Официальная церемония открытия мероприятия началась с хореографической зарисовки «Вечер в замке» минского «Этнобалета».

Сегодня известность нашей стране наряду с представителями других профессий приносят кардиохирурги и врачи-трансплантологи, во имя здоровья других жертвующие своим сном, здоровьем, общением с семьей. Они меняют жизни людей к лучшему, а многим просто дарят жизнь. Значимость такого мероприятия для древней несвижской земли в своем приветственном слове подчеркнул председатель Несвижского райисполкома Геннадий Соловей:

— Сегодня у нас в гостях лучшие представители современной белорусской кардиологии и специалисты в области трансплантологии, среди пациентов которых — люди разного возраста и профессий. Они сегодня здесь. Их сердца полны признательности за неоценимый труд медиков.

Выступая перед участниками мероприятия, белорусский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Белорусской академии медицинских наук, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники Юрий Островский рассказал:

— Мы очень много думали, где провести этот праздник для людей, которые прошли все круги ада, но теперь чувствуют себя хорошо. Несвижский замок, несвижская земля — в сердце каждого белоруса. Сегодняшнее наше общение носит неформальный характер. За время до и после операций мы много времени провели вместе, честно говоря, даже породнились. И это приятно. Мы очень рады, что вы здесь, с нами, и что ваша жизнь продолжается. Но это не только ваша жизнь — вы носите в себе еще и жизнь другого человека. Надо это помнить и ценить.

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и нацио-нальной безопасности, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный врач Республики Беларусь, автор нескольких изобретений Олег Руммо отметил социальную важность трансплантологии:

— Дорогие наши пациенты, сегодня в жизни каждого белорусского трансплантолога очень важный и замечательный день. В канун профессионального праздника — Дня медицинского работника — наши друзья-организаторы этой акции сделали нам огромный подарок: подарили несколько часов общения с теми людьми, ради которых мы во многом живем. Собираясь на это мероприятие, я выбрал майку с надписью: «Будь героем. Жертвуй свои органы». Ведь человек, принявший такое решение, — настоящий герой. Да что говорить: всё наше белорусское общество — герои, ведь 10 лет назад оно приняло очень важное социально ответственное решение: не оставить за бортом жизни тех, кто нуждается в помощи. Тех, кто, благодаря этой помощи, из разряда глубоких инвалидов, обреченных на смерть, переходит в разряд полноценных членов общества. Способных жить, работать, рожать и воспитывать детей. В нашей стране сегодня созданы все условия для этого. Более того: мы сегодня находимся на замечательном празднике, а в наших операционных идут три операции по трансплантации органов: две — почек, одна — печени. Значит, еще трое белорусов получат шанс на полноценную жизнь. Я уверен, что и у них, и у нас всё будет хорошо: и мы не раз еще встретимся и не раз еще спасем новую жизнь.

Алексей Адаренко — директор клуба байкеров «Харлей Дэвидсон» (одного из спонсоров мероприятия) — был искренен в своей признательности кардиологам:

— Открою небольшой секрет: я очень сильно завишу от врачей-кардиологов, благодаря усилиям которых 14 лет живу с трансмуральным инфарктом миокарда и веду активный образ жизни, езжу на байке, путешествую, чего и всем желаю.

Далее на главной сцене празд-ника выступали творческие коллективы г. Минска и Несвижского района, состоялись показательные выступления по спортивной гимнастике, акробатике, фехтованию, боевым искусствам, перед сценой — рыцарские бои.

Параллельно с концертной программой для участников мероприятия были организованы консультации врачей-кардиологов, пациентов и их родственников, измерение артериального давления, уровня гликемии, липидного спектра, охвата талии и расчет индекса массы тела. Кроме того, проведены мастер-класс по здоровому питанию и кулинарный мастер-класс для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, беседы с пациентами и их родственниками о рациональном и сбалансированном питании, важности соблюдения питьевого режима, необходимости контроля баланса жидкости в организме и коррекции массы тела. На кулинарном семинаре пациентам предоставили возможность приготовить интересные блюда из доступных продуктов под руководством шеф-повара и диетолога, оказана помощь в составлении меню на неделю с учетом индивидуальных особенностей, обусловленных наличием ХСН.

Также под руководством дипломированного специалиста пациенты с хронической сердечной недостаточностью II-III функциональных классов (NYHA) совместно с сотрудниками лаборатории хронической сердечной недостаточности и кардиохирургами учились правильно выполнять зарядку с учетом особенностей физического статуса таких пациентов, для которых разработана специальная программа, направленная на развитие физического резерва организма и улучшение кардиологического профиля.

Подвела итог социально-образовательной акции «От всего сердца» председатель Белорусской ассоциации сердечной недостаточности, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Елена Курляндская:

— Здоровье человека зависит от того, сколько он знает о своем здоровье. Чем больше знаешь — тем ты здоровее. Поэтому мы ежегодно проводим Дни сердечной недостаточности. Эти мероприятия не только для тех, кто перенес трансплантацию, но и для тех, кто живет с диагнозом «сердечная недостаточность», и кардиологи, которые делают всё, чтобы их пациентам не понадобилась трансплантация сердца, спасают их жизни еще на этом этапе. Но если человеку пришлось перенести такую операцию — опять-таки кардиологи помогают пациентам долго жить после нее. Общение людей, перенесших такие операции, очень полезно: оно позволяет понять, как дальше жить, как правильно питаться, заниматься лечебной физкультурой, ведь человек должен жить, и качество жизни должно быть высоким.

Также Елена Константиновна высказала слова благодарности Несвижу, гостеприимно и на высоком уровне принявшему участ-ников акции «От всего сердца»:

— Спасибо этому городу — моей малой родине. Я уверена, что всем присутствующим этот город подарил те жизненные силы, которые он впитал за века.

Ольга МАРЧЕНКО