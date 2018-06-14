Свет в конце тоннеля есть всегда. Главное — разглядеть его вовремя

Любому человеку тема суицида внушает страх. Может показаться странным, но большинство людей, со-вершивших этот поступок, на самом деле умирать не хотели. Они просто пытались решить одну или несколь-ко проблем, которые, на их взгляд, были им не по плечу, причиняли эмоциональную и физическую боль, и суицид представлялся надежным средством эту боль остановить.

Трагедия состоит в том, что временные трудности они решают раз и навсегда.

Большей частью суицидальную попытку совершают у себя дома между четырьмя часами пополудни и пол-ночью. Иными словами, пытаются покончить с собой именно там, где их, скорее всего, найдут, и делают это в такое время дня, когда кто-то из членов семьи большей частью находится дома. Шанс прийти им на помощь велик. Тот же, кто надеется, что будет спасен, на самом деле убивать себя не хочет.

Столкнувшись с неотвратимостью смерти, почти все, кто выжил после попытки суицида, говорили, что неожиданно начинали понимать: проблемы их не столь велики, чтобы их нельзя было решить. Им вдруг стано-вилось ясно: не так уж все плохо. За секунду до смерти они осознавали, что хотят жить.

Суицид, как правило, не происходит без предупреждения. Большинство из тех, кто пытался покончить с со-бой, почти всегда предупреждают о своем намерении: говорят либо делают что-то такое, что служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной ситуации и думают о смерти.

Суицид можно предотвратить. Как правило, люди пытаются покончить с собой всего один раз. Большин-ство из них представляют опасность для самих себя лишь в короткий промежуток времени — в течение 72 ча-сов. Если же кто-то вмешается в их планы и окажет помощь, то снова покушаться на свою жизнь они не станут.

Суицид не передается по наследству. Суициденты, как правило, психически здоровы, но, находясь в состоя-нии острого эмоционального конфликта, думают о самоубийстве.

Тот, кто говорит о суициде, способен совершить суицид. Из десяти покушающихся на свою жизнь семь де-лились своими планами. Поэтому большинство людей, которые говорят о суициде, не шутят.

Суицид — следствие не одной неприятности, а многих. Обычно люди не совершают самоубийство из-за ка-кой-то одной проблемы. Этому способствует серия неудач.

Кто склонен к суициду? Молодые люди, психика которых еще очень уязвима. Причем подростки из богатых семей подвержены суицидальным настроениям ничуть не меньше, чем их сверстники из семей нуждающихся. Суицид совершают не только те подростки, которые плохо учатся и не ладят с окружающими, но и молодые люди, не имеющие проблем ни в школе, ни дома.

Признаки суицидального поведения.

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков. Например, при словесных признаках он часто говорит о своем душевном состоянии, о смерти: «я собираюсь покончить с собой» или «я не могу так дальше жить». Может косвенно намекать о своем намерении: «я больше не буду ни для кого проблемой» либо «тебе больше не придется обо мне волноваться», много шутить на тему самоубийства, проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.

При поведенческих признаках — раздает другим вещи, окончательно приводит в порядок дела, мирится с дав-ними врагами, демонстрирует радикальные перемены в поведении, проявляет признаки беспомощности, безна-дежности и отчаяния.

Ситуационные признаки могут подтолкнуть человека к самоубийству, в случае, если он социально изолиро-ван — не имеет друзей, чувствует себя отверженным, живет в семье, где серьезный кризис в отношениях с роди-телями или родителей друг с другом, ощущает себя жертвой насилия (физического, сексуального или эмоцио-нального, перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей), имеет склонность к само-убийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из друзей или членов семьи.

Чтобы помочь человеку в трудной ситуации выслушайте его; скажите, что вам не все равно и что вы рады, что сейчас разговариваете с ним; задайте вопрос, который поможет вам лучше понять его переживания, пред-ложите конструктивные выходы.

Не стоит пробовать «сходу» решить проблемы собеседника, давать советы, о которых вас не просили; гово-рить о том, что чувства собеседника неправильные и малозначимые; рассказывать о собственных проблемах, в то время, когда ему и так тяжело.

Важно помнить: за любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые. Для многих последней кап-лей послужило именно то, что близкие от них отмахнулись, не приняли всерьез.

Действующие службы, оказывающие медицинскую, социальную и психологическую помощь в кризисных со-стояниях, в том числе экстренную психологическую помощь:

Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию, — 8 (017) 246-03-03;

«Телефон доверия»:

С 08.00-17.00 в рабочие дни для детей — 8 (801) 100-16-11;

Гомельский центр социального обслуживания семьи и детей — 170;

Гомельская областная клиническая психиатрическая больница — 8 (0232) 31-51-61;

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — 8 (0232)75-55-97.

Ольга Бернадская,

психолог Лоевской ЦРБ.