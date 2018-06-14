В санатории «Подъельники» можно отлично пройти реабилитацию

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С 2008 года на базе частного унитарного предприятия «Санаторий «Подъельники» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» по инициативе Минского областного исполнительного комитета функционирует отделение медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению.

Право на реабилитацию в санатории «Подъельники» предоставляется инвалидам по зрению, имеющим регистрацию в Минской области, в порядке очередности, но не чаще одного раза в два года. Направляет на реабилитацию комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома по рекомендации врачебно-консультативных комиссий учреждений здравоохранения по месту жительства. Реабилитация осуществляется в течение 15 календарных дней за счет средств областного бюджета.

В санатории работают опытные врачи-офтальмологи. Оснащение санатория современным медицинским оборудованием позволяет диагностировать состояние зрения, назначить необходимое лечение, осуществить подбор очков. Курс реабилитации проводится по утвержденной программе, которая включает обучение домоводству и самообслуживанию без зрительного контроля; прохождение курсов «Изучение системы Брайля», «Пространственное ориентирование», психологической коррекции; обучение пользованию компьютерной техникой. Дополнительные услуги, предоставляемые ЧУП «Санаторий «Подъельники» ОО «БелТИЗ» (водолечебница, медицинские услуги по профилю санатория, природный фторсодержащий источник минеральной воды, тренажерный зал) оплачиваются за счет собственных средств.

По вопросам приобретения путевки в «Санаторий «Подъельники» необходимо обращаться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г.Несвиж, ул. Ленинская, 115 А, кабинет № 14. При себе надо иметь паспорт, удостоверение инвалида, заключение врачебно-консультативной комиссии УЗ «Несвижская ЦРБ» о необходимости медико-социальной реабилитации в санатории «Подъельники».

Справки по телефону 5-16-24.

Елена ВАСИЛЕВСКАЯ,

заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «НРТЦСОН»