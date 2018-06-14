Быть донором — и почетно, и полезно для здоровья

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В основе всех усилий по обеспечению доступа к безопасной крови лежит работа по созданию системы регулярного, добровольного и безвозмездного донорства. Доноры, сдающие кровь постоянно и безвозмездно, считаются самыми безопасными. Нельзя забывать, что компоненты и многие препараты крови на сегодняшний день не имеют альтернативы. Донорскую кровь невозможно заменить или произвести искусственным путем. Следовательно, кровь и ее компоненты могут быть получены только от человека. Целиком донорскую кровь не используют. Каждую дозу крови разделяют на компоненты. Один донор может спасти жизнь нескольким пациентам. Кровь донора остается качественной и годной к переливанию короткое время и для того, чтобы нужды лечебной сети были обеспечены требуемым количеством крови и ее компонентами, доноры необходимы постоянно.

Известно, что кровь, которую сдает донор, имеет способность восстанавливаться. Белки плазмы крови, которые теряются при плазмаферезе и, в меньшей степени, при кроводаче, полностью восстанавливаются в течение 3 — 5 дней. Дольше других клеток крови восстанавливаются эритроциты — 1,5 — 2 месяца. Поэтому интервал между донациями крови — не менее 60 дней, а интервал между плазмаферезами — не менее 14 дней.

Главное правило — не нужно сдавать кровь натощак. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную и острую пищу. Утром надо легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донора угощают сладким чаем с печеньем. Кроме того, за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Не стоит также сдавать кровь после бессонной ночи. После данной процедуры донору следует избегать больших физических нагрузок, нужно обильное питье и полноценное питание.

Независимо от давности заболевания и результатов лечения донорами не могут стать люди, страдающие наркоманией или алкоголизмом, с инфекционными, паразитарными, соматическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и пищеварения, глазными, кожными болезнями и целым рядом других недугов, с удаленными внутренними органами, после пересадки тканей и других операций. Существуют и другие причины, по которым желающие временно не могут быть донорами. Так, например, после нанесения татуировки или лечения иглоукалыванием должен пройти один год. После поездок в другие страны — от 6 месяцев до трех лет, в зависимости от страны пребывания. После ангины, гриппа, ОРВИ — 1 месяц. После приема лекарств — от 3 дней до двух недель. После различных прививок — от 10 дней до одного года. После приема алкоголя должно пройти 48 часов. Курить нельзя в течение часа до процедуры донации.

В день выполнения донорской функции в рабочее время работники освобождаются от работы с сохранением за ними среднего заработка за этот день. После сдачи крови донору предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Указанный день отдыха по желанию донора может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в любое другое время в течение двух лет. В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием. Доноры, сдавшие кровь (мужчины — не менее 4 донаций, женщины — не менее 3 донаций) в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной трудоспособности (независимо от причины ее наступления), пособие по временной нетрудоспособности получают с первого дня заболевания в размере 100 % среднедневного заработка. Доноры, сдавшие кровь не менее 40 донаций, а плазму — не менее 80 донаций, награждаются нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь».

Донорам, награжденным этим нагрудным знаком, предоставляются следующие гарантии: внеочередное обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения; при выходе на пенсию оказание медицинской помощи в ведомственных организациях здравоохранения, в которых они обслуживались до выхода на пенсию, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; трудовой отпуск (отпуск военнослужащих) в летнее или другое удобное время; первоочередное приобретение билетов на железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный транспорт; повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста, в соответствии с законодательством Республики Беларусь о пенсионном обеспечении.

Донорство — составная часть здорового образа жизни. В чем заключается его польза? Во-первых, организм омолаживается, после сдачи крови кровяные клетки интенсивно делятся и появляются более молодые. Во-вторых, происходит тренировка организма. Человек исторически приспособлен к кровопусканиям, это нормальный механизм реакции при травмах. У женщин — это часть физиологического функционирования организма. В критических ситуациях при большой кровопотере у донора больше шансов выжить, чем у других людей. В-третьих, донорство — это постоянный контроль здоровья. Кровь доноров исследуют на маркеры инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис, парентеральные гепатиты В и С), определяют общий и биохимический анализ крови. Это и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (мужчины-доноры в десятки раз меньше подвержены инфаркту миокарда), профилактика «болезней накопления» (атеросклероз, подагра), болезней иммунной системы.

Донором может стать любой взрослый человек старше 18 лет, не имеющий проблем со здоровьем. Донорство — это «тихий» подвиг во имя других. Ваша кровь — это искра, которая заставляет сердца спасенных биться вновь!

Всю информацию, которая вас интересует, можно получить у сотрудников отделения переливания крови по телефону 5-81-57.

Наталия МАЛЕЦ,

заведующий отделением переливания крови УЗ «Несвижская ЦРБ»