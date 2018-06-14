ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6-ОЙ случай бешенства среди животных в Сморгонском районе

15.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В связи с установлением заболевания бешенством домашних животных (собака) решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11.06.2018 №448 д. Сивки Синьковского сельского Совета  объявлена неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством.
6-ОЙ случай бешенства среди животных в Сморгонском районе

Специалистами санитарной службы проведено эпидемиологическое расследование очага бешенства, посещено 5 подворий д. Сивки и 7 подворий д. Ласовичи.

В ходе эпидрасследования установлено, что не всеми частными домовладельцами соблюдаются правила содержания домашних животных. В инкубационный (скрытый) период заболевания животные трех частных домовладельцев содержались в свободном выгуле, без привязи.

Со слов жителей д. Сивки, домашняя собака гражданина Г. в апреле 2018 года была покусана лисой на окраине деревни. Непривязанные собаки неоднократно грызлись между собой. Данный факт мог послужить причиной  распространения бешенства среди домашних животных д. Сивки.

Еще раз хочется напомнить, что в соответствии с Санитарными и Ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 мая 2000 г. №28/10 граждане-владельцы животных обязаны соблюдать действующие правила и санитарно-гигиенические нормы содержания собак, кошек и других хищных животных; регистрировать принадлежащих им животных в установленном порядке; выводить собак и других хищных животных из квартир и иных изолированных помещений и территорий в места общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства; производить выгул животных только в отведенных для этих целей местах. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории.

6-ОЙ случай бешенства среди животных в Сморгонском районе

О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

Первые признаки заболевания бешенством домашних животных: 

  • угнетенное состояние, 
  • расширенные зрачки, 
  • беспокойство, 
  • желание спрятаться, 
  • плохой аппетит или отказ от корма. 

Животные часто не реагируют на зов хозяина, ожесточенно расчесывают себя зубами в месте укуса. Затем появляется обильное слюноотделение.

Не пытайтесь сами лечить своих питомцев! Таких животных необходимо срочно изолировать и показать ветеринарному врачу.

Берегите себя и своих близких!

Консультацию по вопросам профилактики бешенства можно получить в ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ» по адресу: ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел.: 3-79-81, 3-79-82.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ». 

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установлением заболевания бешенством домашних животных (собака) решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11.06.2018 №448 д. Сивки...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В санатории «Подъельники» можно отлично пройти реабилитацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика