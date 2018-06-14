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6-ОЙ случай бешенства среди животных в Сморгонском районе
15.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В связи с установлением заболевания бешенством домашних животных (собака) решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11.06.2018 №448 д. Сивки Синьковского сельского Совета объявлена неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством.
Специалистами санитарной службы проведено эпидемиологическое расследование очага бешенства, посещено 5 подворий д. Сивки и 7 подворий д. Ласовичи.
В ходе эпидрасследования установлено, что не всеми частными домовладельцами соблюдаются правила содержания домашних животных. В инкубационный (скрытый) период заболевания животные трех частных домовладельцев содержались в свободном выгуле, без привязи.
Еще раз хочется напомнить, что в соответствии с Санитарными и Ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 мая 2000 г. №28/10 граждане-владельцы животных обязаны соблюдать действующие правила и санитарно-гигиенические нормы содержания собак, кошек и других хищных животных; регистрировать принадлежащих им животных в установленном порядке; выводить собак и других хищных животных из квартир и иных изолированных помещений и территорий в места общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства; производить выгул животных только в отведенных для этих целей местах. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории.
Первые признаки заболевания бешенством домашних животных:
Животные часто не реагируют на зов хозяина, ожесточенно расчесывают себя зубами в месте укуса. Затем появляется обильное слюноотделение.
Берегите себя и своих близких!
Консультацию по вопросам профилактики бешенства можно получить в ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ» по адресу: ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел.: 3-79-81, 3-79-82.
Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».
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В связи с установлением заболевания бешенством домашних животных (собака) решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11.06.2018 №448 д. Сивки...
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