6-ОЙ случай бешенства среди животных в Сморгонском районе

В связи с установлением заболевания бешенством домашних животных (собака) решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11.06.2018 №448 д. Сивки Синьковского сельского Совета объявлена неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством.

Специалистами санитарной службы проведено эпидемиологическое расследование очага бешенства, посещено 5 подворий д. Сивки и 7 подворий д. Ласовичи.

В ходе эпидрасследования установлено, что не всеми частными домовладельцами соблюдаются правила содержания домашних животных. В инкубационный (скрытый) период заболевания животные трех частных домовладельцев содержались в свободном выгуле, без привязи.

Со слов жителей д. Сивки, домашняя собака гражданина Г. в апреле 2018 года была покусана лисой на окраине деревни. Непривязанные собаки неоднократно грызлись между собой. Данный факт мог послужить причиной распространения бешенства среди домашних животных д. Сивки.

Еще раз хочется напомнить, что в соответствии с Санитарными и Ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 мая 2000 г. №28/10 граждане-владельцы животных обязаны соблюдать действующие правила и санитарно-гигиенические нормы содержания собак, кошек и других хищных животных; регистрировать принадлежащих им животных в установленном порядке; выводить собак и других хищных животных из квартир и иных изолированных помещений и территорий в места общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства; производить выгул животных только в отведенных для этих целей местах. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории.

О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

Первые признаки заболевания бешенством домашних животных:

угнетенное состояние,

расширенные зрачки,

беспокойство,

желание спрятаться,

плохой аппетит или отказ от корма.

Животные часто не реагируют на зов хозяина, ожесточенно расчесывают себя зубами в месте укуса. Затем появляется обильное слюноотделение.

Не пытайтесь сами лечить своих питомцев! Таких животных необходимо срочно изолировать и показать ветеринарному врачу.

Берегите себя и своих близких!

Консультацию по вопросам профилактики бешенства можно получить в ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ» по адресу: ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел.: 3-79-81, 3-79-82.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».

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