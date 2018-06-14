Лениться полезно? Для чего детям нужны каникулы

С одной стороны, боюсь, что к 1 сентября сын отстанет от добросовестных сверстников. Но, с другой, хочется всё-таки дать ему возможность побездельничать. И. Савенко, Могилев

Советует Марина ДУМИНА, учитель начальных классов:

- Забудьте про специальные уроки, обучение и т. д. Прежде всего родителям стоит понимать, что каникулы даются детям для отдыха. И отдых этот заслуженный. Если даже предлагаете заняться чем-то обучающим, не стоит заставлять насильно, «из-под палки». Так вы отобьёте у ребёнка желание учиться и узнавать новое. Предлагайте несложные познавательные задания, которые тем не менее не дадут за лето совсем уж расслабиться.

Обязательно поощряйте самостоятельное чтение летом. Книги - это единственное, от чего ни в коем случае нельзя отказываться. Бывает, что после длительных летних каникул дети приходят в школу 1 сентября подобно «чистому листу», словно и не учились весь прошлый год. Можно предложить детям вести читательский дневник, куда нужно записывать названия прочитанных книг и их авторов. Некоторые дети делают в дневнике рисунки. Если ребёнок ленится, можно почитать книгу вместе со взрослыми или скачать сказку в Интернете, а потом, сославшись на то, что компьютер завис, ссылка не работает и т. д., предложить прочитать концовку в книге. Обычно дети на такую хитрость покупаются - им хочется узнать развязку. К жёстким методам вроде «пока 40 страниц не прочитаешь, гулять не пойдёшь» прибегать не стоит - лучше договариваться.

Один раз в 2-3 дня беседуйте с ребёнком о прочитанном в книге. Это позволит родителям понять, на самом ли деле ребёнок прочитал произведение и понял, о чём речь, или просто повертел книжку в руках и посмотрел картинки. Можно задать вопросы по тексту, обсудить поведение героев.

На даче

Попросите ребёнка понаблюдать за развитием растений. Очень рекомендуем детям, которые проводят лето на даче, изучать, как растут растения. Скажем, вырастить самим фасоль, перец и т. д. Сейчас у всех детей есть смартфоны, так что можно сфотографировать растение на всех этапах развития, сделать красивый альбом. Получится настоящая проектная работа. Когда дети приносят её в школу в начале учебного года, появляется тема для обучающей беседы.

Собирайте гербарии. Опять же можно собрать в альбом и засушить цветы, которые растут на даче. Выберите для коллекции лекарственные растения, или хвойные, или только лиственные и подпишите все экземпляры.

Пусть отдыхает

Не заставляйте детей заниматься правописанием. Почерк у большинства всё равно устанавливается только к 7-му классу. И даже те, кто обычно пишет как курица лапой, вырабатывают к этому возрасту нормальный, читаемый почерк. Если у ребёнка не очень хорошо получается письмо, пусть лучше больше рисует и раскрашивает, собирает что-нибудь из конструктора.

Однозначно не стоит заставлять ребёнка заниматься так же, как во время учебного года: с учебниками, тетрадками, сидя за партой. Прежде всего дайте ребёнку выспаться, расслабиться, нагуляться, пообщаться со сверстниками, с родителями, наконец. Не будет ничего страшного, даже если он проведёт какой-то день, валяясь на диване, за просмотром «мультиков».

Выставки, музеи, театры - дело хорошее, но не переборщите. Ограничьтесь 1-2 познавательно-обучающими мероприятиями в месяц.