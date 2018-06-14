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Лгун платит дважды. Как вранье подрывает здоровье и финансы

15.06.2018 14:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Лгун платит дважды. Как вранье подрывает здоровье и финансы
Фото из открытых источников

За все приходится платить - за ложь тоже. Согласно исследованию Стэнфордского университета посетители, недовольные качеством обслуживания в заведении, но пожелавшие сказать, что им все понравилось, все же оставляли чаевые, причем гораздо более существенные, чем те, кого обслуживание действительно устроило. Почему так? Авторы исследования утверждают: ложь (пусть даже ради соблюдения этикета) заставляет чувствовать себя неуютно, достойными чаевыми человек как бы покупает для себя правду: если оставил деньги, то все понравилось, значит, и не соврал.

Лгун платит дважды. Как вранье подрывает здоровье и финансы Отказ от соцсетей снижает уровень стресса

А вот и стресс

Как выяснилось, вранье - враг лгуна. Человеку приходится постоянно держать в голове: кому и что соврал и, главное, кому и где была сказана правда. Приводит ли это к стрессу? Судите сами: стоит человеку соврать, как его надпочечники начинают выработку глюкокортикоидов - гормонов стресса. Благодаря им ложь можно распознать на полиграфе (детекторе лжи). Темпы пульса и дыхания, наэлектризованность кожи, потливость и изменение высоты голоса - всем этим человек обязан глюкокортикоидам.

Ничего не получается

Если вы, как в старом анекдоте, говорите жене, что идете к подруге, а сами на чердак - «работать, работать и работать», то имейте в виду: работа будет малопродуктивной. Мысли о лжи задействуют участки мозга, ответственные за восприятие и зрение: при обмане человек фактически получает серьезную нагрузку на организм, как будто уже поработал. Подобный эффект был обнаружен при проведении исследования в Стэнфордском университете. Лжецы - даже те, что врали о каких-то будничных вещах вроде настроения или самочувствия, - испытывали намного больше проблем с физической активностью, нежели люди, говорившие правду. Все подъемы казались врунам крутыми, восхождения на них - долгими и трудными.

Лгун платит дважды. Как вранье подрывает здоровье и финансы Узнать правду. Как распознать обман, не обидев человека допросом

У кого голова болит

Исследовали из Университета Нотр-Дам (США) еженедельно проверяли сотню человек, страдающих мигренью, на детекторе лжи. Важным условием было то, что половине испытуемых позволялось лукавить. Те участники исследования, в чьих словах прибор ни разу не усомнился, по итогам демонстрировали значительно лучшее состояние здоровья - они не только избавились от головной боли, но и лучше спали, у них не першило в горле.

 
 
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Как выяснилось, вранье - враг лгуна. Человеку приходится постоянно держать в голове: кому и что соврал и, главное, кому и где была сказана правда. Приводит ли это к...
 
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