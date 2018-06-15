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9-летней Настеньке Питерской нужна помощь

15.06.2018 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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К вам обращаются Татьяна и Александр Питерские, мы граждане Беларуси. Нашей единственной доченьке Анастасии Питерской 9 лет. В марте 2013 года ей был поставлен диагноз нейробластома надпочечника 4 стадии. Поверьте, это страшно!

Мы прошли шесть блоков химиотерапии, Настюше сделали 10-часовую операцию, но удалить всю опухоль не удалось, осталось 30 %. Затем мы прошли трансплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Лечение было долгим и тяжелым, особых надежд на выздоровление врачи не давали, но в апреле 2014 года мы поехали на снимки MIBG (они показывают свечение в живых раковых клетках), и случилось настоящее чудо – не было выявлено свечения в остаточной ткани, это говорило нам о том, что мы вышли в РЕМИССИЮ (болезнь отступила)!

9-летней Настеньке Питерской нужна помощь

Наше счастье вам не описать словами, удивлены были и врачи. Настюша пошла в первый класс, правда, обучение было надомное, но она гордилась тем, что первоклашка. Ведь, как и все дети, она побывала на своей первой школьной линейке, с цветами, первой учительницей. Кроме того на дому с ней занималась педагог художественного кружка, Настюша вообще очень творческий ребенок, обожает рисовать. А что она выделывает из простого ЛЕГО! Игрушечную кухню с краном, мойкой, духовкой и т.п., машину, на которой можно катать ребенка, и многое другое.

 

Но, к огромному сожалению, в декаб9-летней Настеньке Питерской нужна помощь
ре 2015 года у Настюши был выявлен рецидив, в ремиссии она пробыла почти два года, но болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз поразив не мягкие ткани, а кости. Мы прошли антирецидивное лечение в Беларуси, которое включило в себя четыре блока высокодозной химиотерапии, MIBG-терапию в Москве и трансплантацию стволовой клетки, но болезнь не отступила. Более, к сожалению, ничем в Беларуси нам помочь не могли, было предложено продолжить антирецидивное лечение с помощью иммунотерапии антителами в Барселоне (Испания).

9-летней Настеньке Питерской нужна помощь

Мы оплатили полный курс лечения антителами, деньги на это собирали больше года, как говорится, по людям. Прилетели в Барселону 15 февраля, в Hospital Sant Joan de Den, прошли полное обследование, в результате которого стало ясно, что болезнь отступает, из 19 очагов в костях осталось только два, представляющих опасность. Эти два очага решено было уничтожить с помощью точечной радиотерапии, но она не сработала. 26 июня Настюше начали лечение антителами, так как все показатели указывают, что в этом есть смысл и у нее есть шанс победить в бесконечной борьбе за жизнь!

9-летней Настеньке Питерской нужна помощь

Но возникла другая проблема. Дело в том, что мы оплатили только пять блоков антител, а по новому протоколу нужно после этого прилетать в Испанию на две недели для последующих блоков каждые два месяца в течение двух лет. Каждый такой блок будет стоить около 21500 евро (цена будет, возможно, выше, так как необходимы дополнительные обследования, которые, как нам сказали, будут добавляться по ходу лечения), и это без учета перелета, проживания и питания. Вот почему мы вынуждены обращаться ко всем снова и снова, очень просим вас о финансовой поддержке, ведь это поможет спасти не просто маленькую, а очень желанную жизнь!

РЕКВИЗИТЫ

Благотворительные счета открыты в филиале №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Витебск, ул. Ленина, 10Б, УНП 300229956, МФО АКВВВУ21200, филиал 200/140

Доллары США. Транзитный счет: ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000

На номер счета: ВY08 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140

Белорусские рубли. Транзитный счет: ВY64 АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000

На номер счета: ВY41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140

Евро. Транзитный счет: ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000

На номер счета: ВY47 АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140

Российские рубли. Транзитный счет: ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000

На номер счета: ВY36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140

Дополнительную информацию можно получить у отца: Александр, тел.: +375297150016, а также можно пополнить счет МТС

С уважением, Татьяна, Александр и Анастасия Питерские!

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