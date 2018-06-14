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Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна

15.06.2018 16:25 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна
Фото из открытых источников

Корейские медики обнаружили непосредственную зависимость между продолжительностью и качеством отдыха с одной стороны, и риском развития заболеваний с другой. Выводы они сделали на основе анализа историй болезни 135 тысяч пациентов столичных клиник.

Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна Вредит ли здоровью оставленный на ночь под подушкой смартфон?

Для анализа использовались сведения с 2004 по 2013 год, где отмечалась вся информация о физических нагрузках, образе жизни, диете и наследственности пациентов. Ученые установили, что у 29% мужчин и 24% женщин развился метаболический синдром. В группу риска попали мужчины, страдающие от бессонницы и женщины, которые бодрствовали меньше других. Ученые отметили, что сон меньше 6 и больше 10 часов приводит к ожирению, гипертонии и высокому уровню глюкозы в крови.

 

 
 
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Выводы они сделали на основе анализа историй болезни 135 тысяч пациентов.
 
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