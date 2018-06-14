Проблема сезона — клещи

В организации здравоохранения района за медицинской помощью по поводу присасывания клещей на сегодня обратилось 34 человека, что аналогично периоду 2017 года, каждый четвертый — ребенок. Диагноз Лайм-боррелиоз установлен трем пострадавшим.





Максимальное количество укусов зарегистрировано в районе поселка Советский и садоводческого товарищества «Трубинка», по 2 случая приходится на деревни Теплухи, Малая Горожа, Знаменка и СТ «Ремонтер».

Если все же избежать присасывания клеща не удалось, то его можно удалить в организации здравоохранения или самостоятельно. После удаления насекомого нужно обратиться к участковому терапевту, который назначит профилактическое лечение и установит меднаблюдение. И помните, что экстренная антибиотикопрофилактика клещевых инфекций имеет смысл только в первые 72 часа после присасывания.

Тереза ГУЛИК ,

врач—эпидемиолог (зав. отделом эпидемиологии) УЗ «Осиповичский райЦГЭ».