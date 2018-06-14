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Купание детей ограничено на трёх пляжах Пинского района
15.06.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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В связи с несоответствием результатов лабораторных исследований воды и состояния прибрежной полосы, с 15 июня ограничено купание детей на пляже реки Ясельда (д. Поречье) и двух пляжах водохранилища Погост (д. Вяз).
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