Купание детей ограничено на трёх пляжах Пинского района



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района Владимир Ващук, специалисты Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии еженедельно проводят работу по контролю за эпидемиологической безопасностью воды открытых водоемов и санитарным состоянием территорий и обустройством зон отдыха на водоемах.

В связи с несоответствием результатов лабораторных исследований воды и состояния прибрежной полосы, с 15 июня ограничено купание детей на пляже реки Ясельда (д. Поречье) и двух пляжах водохранилища Погост (д. Вяз).