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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2040 человек , в том числе вчера, 14 июня, – 52 человека

15.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2040 человек , в том числе вчера, 14 июня, – 52 человека

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 39 человек  (в том числе 9 детей). 
В Октябрьском  районе Гродно в медицинское учреждение по факту укуса клещей  обратились 5  человек..
5 пострадавших местом укуса называли частные домовладения: Путришковский (1) с/с, Подлабеньский (2) с/с, Коптевский (1) с/с, г.Гродно, ул.Рыбацкая (1)
3 случая зафиксированы на дачных участках:  с/т «Химик-1» (1), Вертелишковский  (1) с/с, м-н Фолюш (1)
22 присасывания клещей произошли в лесных массивах: Озерский (1) с/с, Поречский (2) с/с, Подлабеньский (4) с/с, Квасовский (1) с/с, Гожский (1) с/с, Сопоцкинский (1) с/с, Коптевский (4) с/с, лес ур.Пышки (1), лес ур. Чеховщизна (1),ур.Грандичи (2), м-н  Вишневец (1), м-н  Южный (1),   м-н  Зарица (2).
Их обратившихся в медицинские учреждения Гродно и Гродненского района назвали:
1 чел. — Лидский район, 2 человека – Мостовский район, 1 человек  не смог установить местность.
 
В Берестовицком районе в медицинском учреждении оказывалась помощь 2 пострадавшим (в том числе 1 ребенку). Местом укуса назывались  частное домовладение аг. Конюхи и лесной массив д. Белокозы.
 
В Волковысском районе зафиксированы 4 укуса (в том числе пострадали 3 ребенка). Местом присасывания названы улицы  Кирова  и Калинина в Волковыске (2), частное домовладение по улице Центральной в Волковыске (1), дачный участок с/т «Тимохи» (1).
 
В Вороновском районе помощь была оказана 1 ребенку, пострадавшему в частном домовладении г. Дятлово.
 
В Дятловском районе на дачном участке в пригороде Дятлова пострадал 1 человек.
 
В Лидском районе пострадали 3 человека (в том числе 2 ребенка).  Местом присасывания названы дачный участок д. Дайнова (1) , лесной массив пос. Индустриальный (1) и Сморгонский район (1).
 
В Слонимском районе было 2 обращения (пострадали 2 ребенка). Один на приусадебном участке в Слониме, второй —  в лесном массиве д. Жировичи. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 39 человек  (в том числе 9 детей).  В Октябрьском  районе Гродно...
 
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