С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2040 человек , в том числе вчера, 14 июня, – 52 человека





в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 39 человек (в том числе 9 детей). Больше всего случаев зарегистрировано– здесь за выходные пострадали 39 человек (в том числе 9 детей).

В Октябрьском районе Гродно в медицинское учреждение по факту укуса клещей обратились 5 человек..

5 пострадавших местом укуса называли частные домовладения: Путришковский (1) с/с, Подлабеньский (2) с/с, Коптевский (1) с/с, г.Гродно, ул.Рыбацкая (1)

3 случая зафиксированы на дачных участках: с/т «Химик-1» (1), Вертелишковский (1) с/с, м-н Фолюш (1)

22 присасывания клещей произошли в лесных массивах: Озерский (1) с/с, Поречский (2) с/с, Подлабеньский (4) с/с, Квасовский (1) с/с, Гожский (1) с/с, Сопоцкинский (1) с/с, Коптевский (4) с/с, лес ур.Пышки (1), лес ур. Чеховщизна (1),ур.Грандичи (2), м-н Вишневец (1), м-н Южный (1), м-н Зарица (2).

Их обратившихся в медицинские учреждения Гродно и Гродненского района назвали:

1 чел. — Лидский район, 2 человека – Мостовский район, 1 человек не смог установить местность.

В Берестовицком районе в медицинском учреждении оказывалась помощь 2 пострадавшим (в том числе 1 ребенку). Местом укуса назывались частное домовладение аг. Конюхи и лесной массив д. Белокозы.

В Волковысском районе зафиксированы 4 укуса (в том числе пострадали 3 ребенка). Местом присасывания названы улицы Кирова и Калинина в Волковыске (2), частное домовладение по улице Центральной в Волковыске (1), дачный участок с/т «Тимохи» (1).

В Вороновском районе помощь была оказана 1 ребенку, пострадавшему в частном домовладении г. Дятлово.

В Дятловском районе на дачном участке в пригороде Дятлова пострадал 1 человек.

В Лидском районе пострадали 3 человека (в том числе 2 ребенка). Местом присасывания названы дачный участок д. Дайнова (1) , лесной массив пос. Индустриальный (1) и Сморгонский район (1).

В Слонимском районе было 2 обращения (пострадали 2 ребенка). Один на приусадебном участке в Слониме, второй — в лесном массиве д. Жировичи.