Ко Дню медицинского работника. Медицинское светило на селе - фельдшер

На протяжении десятилетий так было и так есть: фельдшер на селе - авторитетное медицинское светило и обязан разбираться во всем. Какая бы проблема со здоровьем ни случилась, идут сельчане в ФАП. Выезд за пределы своего населенного пункта, в районную поликлинику - это, так сказать, крайний случай. Медицинские работники на селе первыми спешат на помощь жителям, несмотря на погодные условия, в любое время суток. По сути, сельский фельдшер - семейный сельский доктор.



делать укол, массаж, "вести" и детей, и взрослых, оказать доврачебную помощь при несчастных случаях - кажется, умения сельского фельдшера безграничны.

А еще фельдшер должен активно участвовать в диспансеризации, проводить профилактические медосмотры населения, вести учет и выявлять длительно и часто болеющих, вести контроль над своевременным посещением лечебно-профилактических учреждений больными, состоящими на диспансерном учете. Чтобы выполнять все вышесказанное, надо не просто хорошо работать, а жить работой. Подчинить ей все время и трудиться без выходных, праздников и отпусков. Большинство сельских фельдшеров именно так и живут.

Уже год как по такой схеме учится жить и эта девушка - молодой специалист, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом агрогородка Морино Виктория Булко (на фото), которая в прошлом году окончила Гродненский медицинский колледж и по распределению приехала работать в родные места, то есть в свой район. С распределением уже здесь, в районе, как считает Виктория, ей тоже повезло. Морино совсем недалеко от Ивья, где живут родители. И она ежедневно ездит из Ивья на работу и обратно.

Рабочий день сельского фельдшера - это череда дел, которые не терпят отлагательств. На подведомственной ей территории 425 человек из Морино и близлежащих девяти деревень. И у каждого из них - свои болячки, проблемы, которыми так хочется поделиться с отзывчивым, всегда готовым выслушать медиком.

Девушка вспоминает, что поначалу ее даже вызывали, чтобы познакомиться. Она это понимала уже тогда, когда приходила на вызов и видела, что та или иная женщина вполне нормально себя чувствует. А они и сами признавались, что идти далеко, а увидеть хотелось.

- Очень часто, особенно это касается пожилых людей, пациенты начинают разговор не с жалоб на здоровье, а с рассказа о том, как им живется, - раскрывает нюансы своей работы Виктория. - Поэтому фельдшер сельского ФАПа - это не только медработник, а еще должен быть и психологом, готовым дать совет во многих жизненных ситуациях. Кроме всего прочего, нужно быть специалистом широкого профиля, ведь иногда от твоих действий может зависеть чья-то жизнь.

Неудивительно, что на вопрос, почему она выбрала профессию фельдшера, девушка ответила, что ей очень хочется помогать людям. А старики и люди пожилые ассоциируются у нее с ее бабушками и дедушками. Потому и теплеет на душе, когда она поспособствует улучшению их состояния. Виктория считает, что отзывчивость и неравнодушие - это те качества натуры, которыми непременно должен обладать медицинский работник. Она признается, что не может пройти мимо чужой беды, боли. Наверное, поэтому и пользуется особым авторитетом у сельчан. По просьбе одного из них мы и отправились в Морино, чтобы встретиться с сельским фельдшером, рассказать о ней нашим читателям. Кстати, пожилые больные, как ни странно, радуются, что приходят работать к ним совсем молодые медицинские работники. Мол, возможно у них новые передовые методы лечения. И потому они возьмут да и покончат с затянувшимися болезнями. Благо, так и было бы.

Радует то, что в здании ФАПа чисто, необходимое оборудование есть. Есть приемная, смотровой кабинет, процедурная, педиатрический кабинет. Везде образцовый порядок. В ФАП обращаются, как правило, одни и те же люди. И за год она уже знает все их проблемы, знает, какие кому лекарства понадобятся скоро. Привозит лекарства по заказу. И выписывает у врачей рецепты для своих подопечных, когда бывает в Ивье, чтобы избавить пожилых людей от необходимости ехать в районную поликлинику, выстаивать очереди у кабинета врача только для того, чтобы выписать рецепт на необходимое лекарство. Аптечный пункт, который действует в ФАПе, имеет все лекарственные средства, обязательные для наличия у медработника государственной организации здравоохранения, расположенной в сельской местности. И плюс то, что заказывают больные люди. Сельскому фельдшеру приходится быть знатоком и по терапии, и по педиатрии, по гинекологии. Много знаний приходит с опытом, но и без теории не обойтись.

Виктория Булко по специальности фельдшер-акушер, помощник врача амбулаторно-поликлинической помощи. Девушка работает на полторы ставки. Ставка сельского фельдшера и полставки фельдшера "скорой помощи", где работает по выходным и иногда в ночную смену. Так что загружена она серьезно. И серьезно относится к своей жизни. Сразу же по окончании колледжа девушка поступила заочно в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы на педагогический факультет по специальности логопедия. Поскольку она имеет медицинское образование, то и специальность там получает врача-логопеда, спектр деятельности которого достаточно широк - работа с детьми, людьми, перенесшими инсульты и т.д.

Говорят, чем больше человек занят, тем больше у него получается. И больше, и лучше.

Потому, конечно же, у молодого специалиста все со временем сложится в отличный результат.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.