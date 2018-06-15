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Медработникам Лоевщины — признание и благодарность

16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарность Медработникам Лоевщины — признание и благодарностьПочётными грамотами, Благодарностями и премиями от районного исполнительного комитета, Совета депутатов, РО РОО «Белая Русь», руководства и профсоюзного комитета райбольницы вознаграждён труд более двух десятков представителей медицины Лоевщины.
Люди в белых халатах. Мы думаем о них лишь тогда, когда болеем сами или надеемся на выздоровление наших близких. Тогда мы подмечаем умение внимательно выслушать, быстро и правильно поставить диагноз, безболезненно сделать укол, подобрать эффективное лекарство и, безусловно, доброту, отзывчивость, чуткость… Да, они такие. Каждый день. Каждый час. Они научились жить среди чужой боли и страданий и вселять оптимизм в сознание своих пациентов, ведь без него о быстром выздоровлении можно только мечтать.
Много искренних сердечных слов благодарности за труд, пожеланий здоровья, добра, благополучия и, конечно же, здоровых пациентов было сказано на торжественном вечере в честь профессионального праздника. Артисты городского центра культуры, организовавшие концерт, подобрали для медиков не только прекрасные стихотворные строки и самые тёплые слова признательности, но и порадовали исполнением песен разных лет.
Коллектив редакции газеты «Лоеўскі край» присоединяется к поздравлениям, уже прозвучавшим и ещё не сказанным, и желает всем, кто хлопочет о нашем здоровье, кто подбирает самые действенные лекарства, кто спешит на помощь в белом халате: пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд во благо людей приносит удовольствие и радость.

 
 
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Почётными грамотами, Благодарностями и премиями от районного исполнительного комитета, Совета депутатов, РО РОО «Белая Русь», руководства и профсоюзного...
 
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