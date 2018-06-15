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Самое время задуматься о безопасности
16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
В мире продолжает расти число заболевших корью. Вспышка началась в Румынии в феврале 2016 года из-за отказа религиозной общины прививать детей по религиозным соображениям.
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В мире продолжает расти число заболевших корью. Вспышка началась в Румынии в феврале 2016 года из-за отказа религиозной общины прививать детей по религиозным...
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