В мире продолжает расти число заболевших корью. Вспышка началась в Румынии в феврале 2016 года из-за отказа религиозной общины прививать детей по религиозным соображениям.

За прошлый год в мировом масштабе выявлено более 260 тысяч случаев кори в разных странах, в Европейском регионе — 27 742 случая. Более 80% заболевших не привиты против кори.

В Украине продолжается одна из самых крупных вспышек болезни. По данным официальных источников, стало известно, что среди заболевших корью регистрируются смертельные случаи (5 — в Одесской, по 1 случаю в Ивано-Франковской и Закарпатской областях).

Наступает период отпусков, и многие жители Лоевщины отправятся на отдых в ближнее и дальнее зарубежье, поэтому самое время задуматься о безопасности. Для этого перед поездкой необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и уточнить свой прививочный статус. Только вакцинация против кори позволит вам смело отправиться в путешествие.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самое время задуматься о безопасности В мире продолжает расти число заболевших корью. Вспышка началась в Румынии в феврале 2016 года из-за отказа религиозной общины прививать детей по религиозным...