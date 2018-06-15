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Что нужно знать лоевчанам о малярии
16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Во время путешествия в зарубежные страны существует реальная возможность заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Поэтому, прежде всего, следует с особым вниманием изучить страну, ее климатические условия, а также позаботиться о проведении профилактических прививок или приеме лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заражений.
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Во время путешествия в зарубежные страны существует реальная возможность заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Поэтому, прежде всего, следует с...
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