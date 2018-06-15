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Что нужно знать лоевчанам о малярии

16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Что нужно знать лоевчанам о малярииВо время путешествия в зарубежные страны существует реальная возможность заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Поэтому, прежде всего, следует с особым вниманием изучить страну, ее климатические условия, а также позаботиться о проведении профилактических прививок или приеме лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заражений.
С развитием туризма все большее количество жителей Беларуси выезжает в регионы, неблагополучные по малярии, а это одно из самых распространенных заболеваний в мире, которое передаётся от больного человека здоровому через укусы малярийных комаров, при переливании крови или шприцевых инъекциях.
Признаки малярии разнообразны. Наиболее характерные — лихорадочные приступы с кратковременным ознобом, высокой температурой, головными и мышечными болями, головокружением, тошнотой, рвотой, учащенным сердцебиением и др. Подобное состояние держится 6-8 часов и заканчивается резким падением температуры (до 35-36°С) и обильным потоотделением, повторяются приступы через 1-2 дня, но могут продолжаться и без перепадов температур. Без своевременного лечения эффективными лекарственными средствами малярия может принимать тяжелую форму и заканчиваться смертельным исходом.
Малярия может проявляться через несколько месяцев и даже лет после пребывания в эндемичных странах, поэтому в течение 3-х лет после возвращения из неблагополучной по малярии страны при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу о своем пребывании в стране, неблагополучной по малярии.
Перед поездкой в неблагополучный регион по малярии необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для назначения курса химиопрофилактики.
С информацией о неблагополучных странах по малярии и рекомендуемых мерах для лиц, выезжающих в эти страны, можно ознакомиться на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (www.gmlocgе.by, раздел «статьи»).

 

 
 
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Во время путешествия в зарубежные страны существует реальная возможность заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Поэтому, прежде всего, следует с...
 
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